8 híres nő, aki 40 felett szült idén - és 3 sztár, aki hamarosan csatlakozik a klubhoz

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Natalie Portman
A színésznőnek már van két gyermeke korábbi házasságából, majd 44 évesen, idén bejelentette, hogy úton van harmadik babája, és a francia zenész-producer Tanguy Destable az apa. Harmadik várandósságáról azt mesélte, hogy sokkal nyugodtabban élte meg, mint korábban: rendszeresen úszott és mozgott, és igyekezett tudatosan kiélvezni minden pillanatát, mert úgy érezte, valószínűleg ez lesz az utolsó terhessége. A baba néhány hete, augusztusban jött világra.
Sienna Miller
Sienna korábban nyíltan beszélt arról, hogy sokáig úgy gondolta, negyven felett talán már nem lesz több gyereke, ezért különösen nagy örömként élte meg, hogy ismét pozitív lett a terhességi tesztje. A kicsinek 2026 májusában, 44 évesen adott életet, és úgy érzi, hogy a negyvenes éveiben sok szempontból könnyebb az anyaság, mert ma már nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb életet él, és kevésbé érzi azt a nyomást, amit fiatalabb korában.
Julie Gonzalo
A színésznőt, akit a Veronica Marsból, a Dallasból, a Supergirlből, valamint számos Hallmark-filmből ismerünk, szintén idősebb korában vállalt gyermeket. 2026 júniusában, 44 évesen adott életet második gyermekének, egy újabb kislánynak férjével, Chris McNallyval. A pár a baba érkezése után arról mesélt, hogy az első hetek meglehetősen kaotikusan teltek, rengeteg szeretettel, kevés alvással és jó adag stresszel – de annál több családi összebújással.
Annabelle Wallis
A Peaky Blinders és Annabelle sztárja, Annabelle Wallis 2026 nyarán, 41 évesen adott életet első gyermekének, akit párjával, Sebastian Stannel vártak. A baba érkezését augusztus elején erősítették meg, de a páros annyira óvja a magánéletét, hogy egyelőre sem a gyermek nevét, sem a nemét nem hozták nyilvánosságra.
Troian Bellisario
A Pretty Little Liars sztárja, Troian Bellisario 2026 januárjában, 40 évesen adott életet harmadik gyermekének, egy kislánynak, férjével, a Suits-ból ismert Patrick J. Adamsszel pedig nagyon izgatottan várták a kis Imogen érkezését.
Carly Rae Jepsen
A Call Me Maybe énekesnője is 40 felett lett édesanya, épp idén! 2026 márciusában adott életet első gyermekének, akit férjével, a zenei producer Cole M.G.N.-nel vártak. Később az is kiderült, hogy kisfiuk született, akit Ilyának neveztek el.
Michelle Dockery
A Downton Abbey sztárja, Michelle Dockery 2026 elején, 44 évesen lett először anya férjével. A színésznőt februárban már babakocsival fotózták Londonban, ezzel vált nyilvánvalóvá, hogy megszületett első gyermekük. A pár egyelőre nagyon óvja a magánéletét, így a baba nemét és nevét sem hozták nyilvánosságra.
Aubrey Plaza
Aubrey Plaza augusztusban, 42 évesen lett először anya. Első gyermekét párjával, Christopher Abbott színésszel várta, a várandósság hírét pedig tavasszal erősítette meg a képviselője. Aubrey később maga is beszélt arról, hogy mindig kíváncsi volt arra, milyen lehet az anyaság.
És akik még várandósak
Kaley Cuoco
Az Agymenők sztárja, Kaley Cuoco jelenleg 40 évesen várja második gyermekét vőlegényével, Tom Pelphreyvel. A pár 2026 júniusában jelentette be, hogy újabb kislányuk érkezik, aki a hároméves Matilda kistestvére lesz. Kaley akkor azt írta, hogy bár ez a várandósság több szempontból is nehezebb út volt, nagyon hálásak, hogy hamarosan négytagú lesz a családjuk.
Anne Hathaway
Anne Hathaway jelenleg 43 éves, és izgatottan várja harmadik gyermekét. A színésznő júniusban jelentette be a terhességét, amikor egy Instagram-videóban megmutatta a babapocakját. A párnak már két fia van, Jonathan és Jack, így most öttagúvá bővül a családjuk.
Jillian Murray
A Sonny, a sztárjelölt színésznője, Jillian Murray 42 évesen várja első gyermekét férjével, a Glee-ből ismert Dean Geyerrel. A pár 2026 áprilisában jelentette be a babahírt, Jillian pedig elárulta, hogy a terhesség teljesen váratlanul érte őket: egy New York-i forgatáson kezdett gyanakodni, majd egy teszt erősítette meg, hogy babát vár.
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