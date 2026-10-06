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6 híres férfi, aki szexuális zaklatás áldozata volt: a legtöbben évekig elnyomták magukban a traumát
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A #MeToo idején rengeteg nő osztotta meg a szexuális zaklatással és bántalmazással kapcsolatos történetét — köztük olyanok is, akik évtizedeken át csendben viselték a történtek terhét. Megszólalásaik megmutatták, mennyire nehéz segítséget kérni, amikor valaki szégyent érez, fél attól, hogy nem hisznek neki, vagy a karrierjét látja veszélyben.
A férfi áldozatok történetei kevesebb figyelmet kaptak, pedig számos ismert színész is beszélt hasonló tapasztalatokról. Volt, aki csak húsz év elteltével tudta nyilvánosan elmondani, min ment keresztül. Történeteik arra emlékeztetnek, hogy a hírnév senkit sem tesz sebezhetetlenné, és a hallgatás mögött sokszor olyan fájdalom húzódik, amelyet kívülről nem látunk. A szégyen pedig soha nem azt illeti, akivel mindez megtörtént.
Íme 6 híres férfi, aki szexuális zaklatás áldozata volt, és sokáig nem is mertek beszélni a történtekről. Drake Bell esete különösen fájdalmas:
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