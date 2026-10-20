Két baba egyszerre érkezik, és máris teljesen átírja a család hétköznapjait – ezt az ikreket nevelő sztárok is jól ismerik. Van, aki a kialvatlan éjszakákról mesél őszintén, más már felnőtt gyerekei sikereinek örül, és olyan híresség is akad, akinél rögtön hárman csatlakoztak a családhoz. Összegyűjtöttük, kik nevelnek ikreket Hollywoodban és a zenei világban, és mit meséltek a közös életükről.

Tudtad, hogy ilyen sokan vannak?

Galéria / 30 kép 30 híresség, akiről nem is tudtad, hogy ikreket nevel Megnézem a galériát

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