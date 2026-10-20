Szépség
30 híresség, akiről nem is tudtad, hogy ikreket nevel
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Palvin Barbi 6 héttel kislánya születése után a Victoria's Secret kifutóján ejtette ámulatba az embereket
Alig pár hete, szeptember elején született meg Palvin Barbara kislánya, Sylvie, de a magyar modell máris visszatért a munkába. És mindenkit lenyűgözött a Victoria's Secret kifutóján.
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Tudtad, hogy ilyen sokan vannak?
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Szépség
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