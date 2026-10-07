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7 híres anya-lánya páros, akik ugyanazt a ruhát viselték
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Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor anya gardróbjában egyszer csak rábukkanunk valamire, ami évekkel vagy akár évtizedekkel később is tökéletesen megállja a helyét. A sztárvilágban mindez persze egy kicsit magasabb szinten zajlik: itt vintage felsők helyett Oscar-gálán viselt estélyik, Alexander McQueen-kreációk és Elie Saab couture ruhák kerülnek elő a szekrény mélyéről.
Az elmúlt években ráadásul egyre több híresség lánya fedezte fel édesanyja divatarchívumát, és nem ritkán ugyanazokban a ruhákban jelentek meg fontos eseményeken, amelyeket anyukájuk akár 20-30 évvel korábban viselt. A végeredmény nemcsak nosztalgikus, hanem remek bizonyítéka annak is, hogy egy igazán jó ruha sosem megy ki a divatból. Íme ugyanaz a ruha anyán és lányán:
Gwyneth Paltrow és Apple Martin
Apple Martin lassan édesanyja egyik legjobb divatarchívumát is megörökli. 2025 decemberében a Marty Supreme New York-i premierjén ugyanazt a minimalista Calvin Klein Collection ruhát viselte, amelyben Gwyneth Paltrow még 1996-ban jelent meg az Emma premierjén. Apple ráadásul a stylinggal is ráerősített a hasonlóságra: az édesanyjáéhoz hasonló feltűzött frizurát választott. És nem ez volt az első alkalom, hogy belenyúlt Gwyneth gardróbjába: korábban az édesanyja 2002-es Oscar-gálán viselt Alexander McQueen ruháját is felpróbálta.
Catherine Zeta-Jones és Carys Zeta Douglas
Carys Douglasnak különösen szerencsés dolga van, ha vintage ruhára vágyik, és egyébként tudatosan rajong édesanyja archívumáért: a People-nek arról beszélt, hogy szereti a vintage darabokat, és fenntarthatósági okokból sem rajong a fast fashionért. A 21. születésnapjára például azt a rózsaszín szatén slip dress-t választotta, amelyet Catherine 1999-ben az MTV Movie Awardson viselt.
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Salma Hayek és Valentina Pinault
Valentina Pinault még meg sem született, amikor édesanyja először viselte azt a gyönyörű Isaac Mizrahi ruhát, amelyet később ő is elővett. Salma Hayek 1997-ben jelent meg benne, Valentina pedig 15 évesen, a 2023-as Oscar-gálán adott új életet a kreációnak. Anya és lánya ráadásul összehangolt piros szettekben érkeztek az eseményre, így az archív darab még különlegesebb anya-lánya divatpillanatot teremtett.
Heidi Klum és Leni Klum
Ha valakinek érdemes kölcsönkérni a ruháit, az egyértelműen egy szupermodell. Leni Klum 2022-ben a saját szalagavatójára választotta ki édesanyja gardróbjából azt az egyszerű fekete miniruhát, amelyet Heidi még 1998-ban viselt egy Comic Relief-eseményen. A két alkalom között közel negyed évszázad telt el, a minimalista darabon azonban ez egyáltalán nem látszott.
Angelina Jolie és Zahara Jolie
Angelina Jolie Oscar-gardróbja valószínűleg önmagában megérne egy kiállítást, Zahara pedig már ki is használta az ebben rejlő lehetőségeket. Az Örökkévalók 2021-es premierjén azt az Elie Saab Couture estélyit viselte, amelyben Angelina a 2014-es Oscar-gála vörös szőnyegére lépett. A csillogó, ezüstös ruha hét évvel később teljesen más stylinggal tért vissza, mégis ugyanolyan látványos maradt.
Brooke Shields és Rowan Henchy
Kevés ruha őrizhet annyi emléket, mint Brooke Shields piros, pánt nélküli estélyije. A színésznő az 1998-as Golden Globe-gálán viselte, amikor jelöltként érkezett az eseményre, 23 évvel később pedig lánya, Rowan választotta ugyanezt a ruhát a szalagavatójára. Brooke később azt írta, hogy bár az eredeti este is különleges volt számára, semmi sem készíthette fel arra az érzésre, amikor a saját lányát látta ugyanabban a ruhában.
Courteney Cox és Coco Arquette
Courteney Cox saját bevallása szerint nem az a típus, aki mindent megőriz, de egy 1998-as ruhájával szerencsére kivételt tett. A Snake Eyes premierjén viselt lila, virágmintás darabot 21 évvel később lánya, Coco Arquette vette fel. A színésznő az Instagramon viccelődve jegyezte meg, hogy ez a ruha bizony igazán jó vásárlásnak bizonyult – nehéz lenne vitatkozni vele.
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