Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

7 híres anya-lánya páros, akik ugyanazt a ruhát viselték

#hírességek
#kinek áll jobban
#ugyanaz a ruha
#anya-lánya párosok
#örökölt ruha
Bíborka
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 6. 13:48

Forrás: Getty Images

7 híres anya-lánya páros, akik ugyanazt a ruhát viselték
A nap cikke

A legütősebb toplista: íme a Netflix 20 legjobb minisorozata, amit mindenki imád

Ha valami igazán jót néznél a Netflixen, de nem akarod túl sok évadra lekötni magad, ebből a TOP20-as listából válogass!

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

A megfelelő krém kiválasztásával akár 10 évvel is fiatalabbnak tűnhetsz!

Az öregedés egy természetes, elkerülhetetlen folyamat, de ez még nem jelenti azt, hogy az éveknek feltétlenül meg kell j...
Olvasd el!

A '80-as és '90-es évek eddig lenézett frizurája most az egyik legmenőbb hajtrend

Most a mom bob bebizonyítja, hogy egy könnyen kezelhető frizura igenis lehet elképesztően sikkes.

Olvasd el!

Nem csak egy csomó jelezhet mellrákot: Amanda Peet szokatlan változást észlelt a diagnózis előtt

Amanda Peet egy szokatlan változás miatt fordult orvoshoz, története pedig a mellráktudatosság hónapjában arra emlékeztet, hogy nem csak egy kitapintható csomó jelezhet problémát.

Olvasd el!

„Már nem is úgy néz ki, mint Megan Fox” - A színésznő új külseje nagyon meglepte a rajongókat

Megan Fox új videója megosztotta a kommentelőket, és szinte mindenki arról beszél, mennyire megváltozott a színésznő külseje.

Olvasd el!

Minden idők 20 legnyugodtabb kutyafajtája: semmi sem hozza ki őket a sodrukból

Olyan négylábú társat szeretnél, akivel bekuckózhatsz otthon? Akkor ezek a fajták AZONNAL belopják magukat a szívedbe!

Olvasd el!

Van, aki nem tér vissza, más csak cameozik: minden, ami kiderült A Bridgerton család új évadjáról

Eláruljuk, ki tér vissza, és kit kell majd hiányolnunk!

Facebook
Twitter
Pinterest
Úgy tűnik, Hollywoodban nemcsak a jó géneket, hanem a legjobb ruhákat is öröklik a lányok.

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor anya gardróbjában egyszer csak rábukkanunk valamire, ami évekkel vagy akár évtizedekkel később is tökéletesen megállja a helyét. A sztárvilágban mindez persze egy kicsit magasabb szinten zajlik: itt vintage felsők helyett Oscar-gálán viselt estélyik, Alexander McQueen-kreációk és Elie Saab couture ruhák kerülnek elő a szekrény mélyéről.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Híres anya-lánya párosok, akik szinte teljesen ugyanúgy néznek ki

Az elmúlt években ráadásul egyre több híresség lánya fedezte fel édesanyja divatarchívumát, és nem ritkán ugyanazokban a ruhákban jelentek meg fontos eseményeken, amelyeket anyukájuk akár 20-30 évvel korábban viselt. A végeredmény nemcsak nosztalgikus, hanem remek bizonyítéka annak is, hogy egy igazán jó ruha sosem megy ki a divatból. Íme ugyanaz a ruha anyán és lányán:

Gwyneth Paltrow és Apple Martin

Apple Martin lassan édesanyja egyik legjobb divatarchívumát is megörökli. 2025 decemberében a Marty Supreme New York-i premierjén ugyanazt a minimalista Calvin Klein Collection ruhát viselte, amelyben Gwyneth Paltrow még 1996-ban jelent meg az Emma premierjén. Apple ráadásul a stylinggal is ráerősített a hasonlóságra: az édesanyjáéhoz hasonló feltűzött frizurát választott. És nem ez volt az első alkalom, hogy belenyúlt Gwyneth gardróbjába: korábban az édesanyja 2002-es Oscar-gálán viselt Alexander McQueen ruháját is felpróbálta.

Kép
forrás: Getty Images

Catherine Zeta-Jones és Carys Zeta Douglas

Carys Douglasnak különösen szerencsés dolga van, ha vintage ruhára vágyik, és egyébként tudatosan rajong édesanyja archívumáért: a People-nek arról beszélt, hogy szereti a vintage darabokat, és fenntarthatósági okokból sem rajong a fast fashionért. A 21. születésnapjára például azt a rózsaszín szatén slip dress-t választotta, amelyet Catherine 1999-ben az MTV Movie Awardson viselt.

Kép
forrás: Getty Images

Lapozz a 3. oldalra a fotóért:

Salma Hayek és Valentina Pinault

Valentina Pinault még meg sem született, amikor édesanyja először viselte azt a gyönyörű Isaac Mizrahi ruhát, amelyet később ő is elővett. Salma Hayek 1997-ben jelent meg benne, Valentina pedig 15 évesen, a 2023-as Oscar-gálán adott új életet a kreációnak. Anya és lánya ráadásul összehangolt piros szettekben érkeztek az eseményre, így az archív darab még különlegesebb anya-lánya divatpillanatot teremtett.

Kép
forrás: Getty Images

Heidi Klum és Leni Klum

Ha valakinek érdemes kölcsönkérni a ruháit, az egyértelműen egy szupermodell. Leni Klum 2022-ben a saját szalagavatójára választotta ki édesanyja gardróbjából azt az egyszerű fekete miniruhát, amelyet Heidi még 1998-ban viselt egy Comic Relief-eseményen. A két alkalom között közel negyed évszázad telt el, a minimalista darabon azonban ez egyáltalán nem látszott.

Kép
forrás: Getty Images

Angelina Jolie és Zahara Jolie

Angelina Jolie Oscar-gardróbja valószínűleg önmagában megérne egy kiállítást, Zahara pedig már ki is használta az ebben rejlő lehetőségeket. Az Örökkévalók 2021-es premierjén azt az Elie Saab Couture estélyit viselte, amelyben Angelina a 2014-es Oscar-gála vörös szőnyegére lépett. A csillogó, ezüstös ruha hét évvel később teljesen más stylinggal tért vissza, mégis ugyanolyan látványos maradt.

Kép
forrás: Getty Images

Brooke Shields és Rowan Henchy

Kevés ruha őrizhet annyi emléket, mint Brooke Shields piros, pánt nélküli estélyije. A színésznő az 1998-as Golden Globe-gálán viselte, amikor jelöltként érkezett az eseményre, 23 évvel később pedig lánya, Rowan választotta ugyanezt a ruhát a szalagavatójára. Brooke később azt írta, hogy bár az eredeti este is különleges volt számára, semmi sem készíthette fel arra az érzésre, amikor a saját lányát látta ugyanabban a ruhában.

Courteney Cox és Coco Arquette

Courteney Cox saját bevallása szerint nem az a típus, aki mindent megőriz, de egy 1998-as ruhájával szerencsére kivételt tett. A Snake Eyes premierjén viselt lila, virágmintás darabot 21 évvel később lánya, Coco Arquette vette fel. A színésznő az Instagramon viccelődve jegyezte meg, hogy ez a ruha bizony igazán jó vásárlásnak bizonyult – nehéz lenne vitatkozni vele.

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

A megfelelő krém kiválasztásával akár 10 évvel is fiatalabbnak tűnhetsz!

Az öregedés egy természetes, elkerülhetetlen folyamat, de ez még nem jelenti azt, hogy az éveknek feltétlenül meg kell j...
Kép
Sztárok

Elképesztően drága adventi naptárt árul Meghan Markle: kiakadtak a rajongók

Meghan Markle idén különösen látványosan készül a karácsonyra.

Kép
Sztárok

Kim Kardashian retteg a tinédzserlánya miatt: próbálja őt visszatartani a céljaitól

North West lelkesen építi zenei karrierjét, az édesanyja azonban nem engedi, hogy 13 éves lánya minden lehetőségre igent mondjon.

Kép
Sztárok

Nem csak egy csomó jelezhet mellrákot: Amanda Peet szokatlan változást észlelt a diagnózis előtt

Amanda Peet egy szokatlan változás miatt fordult orvoshoz, története pedig a mellráktudatosság hónapjában arra emlékeztet, hogy nem csak egy kitapintható csomó jelezhet problémát.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp október 7.: a Mérlegeknek érdemes a szívüket kiönteni valakinek, a Vízöntők kendőzetlen őszinteséggel találkoznak

A hét közepén is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerda horoszkópot!

Kép
Sztárok

8 színésznő, aki nem félt bevállalni egy vad szexjelenetet

A filmes világban egy merész intim jelenet sokszor legalább akkora figyelmet kap, mint maga a történet.

Kép
Életmód

Így hat a stressz az egészségedre: 7 red flag, amire oda kell figyelned

Volt már olyan, hogy egy fontos megbeszélés előtt hirtelen összerándult a gyomrod, eltűnt az étvágyad, vagy azonnal mosdót kellett keresned?