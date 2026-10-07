7 híres anya-lánya páros, akik ugyanazt a ruhát viselték

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor anya gardróbjában egyszer csak rábukkanunk valamire, ami évekkel vagy akár évtizedekkel később is tökéletesen megállja a helyét. A sztárvilágban mindez persze egy kicsit magasabb szinten zajlik: itt vintage felsők helyett Oscar-gálán viselt estélyik, Alexander McQueen-kreációk és Elie Saab couture ruhák kerülnek elő a szekrény mélyéről.

Az elmúlt években ráadásul egyre több híresség lánya fedezte fel édesanyja divatarchívumát, és nem ritkán ugyanazokban a ruhákban jelentek meg fontos eseményeken, amelyeket anyukájuk akár 20-30 évvel korábban viselt. A végeredmény nemcsak nosztalgikus, hanem remek bizonyítéka annak is, hogy egy igazán jó ruha sosem megy ki a divatból. Íme ugyanaz a ruha anyán és lányán:

Gwyneth Paltrow és Apple Martin

Apple Martin lassan édesanyja egyik legjobb divatarchívumát is megörökli. 2025 decemberében a Marty Supreme New York-i premierjén ugyanazt a minimalista Calvin Klein Collection ruhát viselte, amelyben Gwyneth Paltrow még 1996-ban jelent meg az Emma premierjén. Apple ráadásul a stylinggal is ráerősített a hasonlóságra: az édesanyjáéhoz hasonló feltűzött frizurát választott. És nem ez volt az első alkalom, hogy belenyúlt Gwyneth gardróbjába: korábban az édesanyja 2002-es Oscar-gálán viselt Alexander McQueen ruháját is felpróbálta.

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Catherine Zeta-Jones és Carys Zeta Douglas

Carys Douglasnak különösen szerencsés dolga van, ha vintage ruhára vágyik, és egyébként tudatosan rajong édesanyja archívumáért: a People-nek arról beszélt, hogy szereti a vintage darabokat, és fenntarthatósági okokból sem rajong a fast fashionért. A 21. születésnapjára például azt a rózsaszín szatén slip dress-t választotta, amelyet Catherine 1999-ben az MTV Movie Awardson viselt.

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Salma Hayek és Valentina Pinault

Valentina Pinault még meg sem született, amikor édesanyja először viselte azt a gyönyörű Isaac Mizrahi ruhát, amelyet később ő is elővett. Salma Hayek 1997-ben jelent meg benne, Valentina pedig 15 évesen, a 2023-as Oscar-gálán adott új életet a kreációnak. Anya és lánya ráadásul összehangolt piros szettekben érkeztek az eseményre, így az archív darab még különlegesebb anya-lánya divatpillanatot teremtett.

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Heidi Klum és Leni Klum

Ha valakinek érdemes kölcsönkérni a ruháit, az egyértelműen egy szupermodell. Leni Klum 2022-ben a saját szalagavatójára választotta ki édesanyja gardróbjából azt az egyszerű fekete miniruhát, amelyet Heidi még 1998-ban viselt egy Comic Relief-eseményen. A két alkalom között közel negyed évszázad telt el, a minimalista darabon azonban ez egyáltalán nem látszott.

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Angelina Jolie és Zahara Jolie

Angelina Jolie Oscar-gardróbja valószínűleg önmagában megérne egy kiállítást, Zahara pedig már ki is használta az ebben rejlő lehetőségeket. Az Örökkévalók 2021-es premierjén azt az Elie Saab Couture estélyit viselte, amelyben Angelina a 2014-es Oscar-gála vörös szőnyegére lépett. A csillogó, ezüstös ruha hét évvel később teljesen más stylinggal tért vissza, mégis ugyanolyan látványos maradt.

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Brooke Shields és Rowan Henchy

Kevés ruha őrizhet annyi emléket, mint Brooke Shields piros, pánt nélküli estélyije. A színésznő az 1998-as Golden Globe-gálán viselte, amikor jelöltként érkezett az eseményre, 23 évvel később pedig lánya, Rowan választotta ugyanezt a ruhát a szalagavatójára. Brooke később azt írta, hogy bár az eredeti este is különleges volt számára, semmi sem készíthette fel arra az érzésre, amikor a saját lányát látta ugyanabban a ruhában.

Courteney Cox és Coco Arquette

Courteney Cox saját bevallása szerint nem az a típus, aki mindent megőriz, de egy 1998-as ruhájával szerencsére kivételt tett. A Snake Eyes premierjén viselt lila, virágmintás darabot 21 évvel később lánya, Coco Arquette vette fel. A színésznő az Instagramon viccelődve jegyezte meg, hogy ez a ruha bizony igazán jó vásárlásnak bizonyult – nehéz lenne vitatkozni vele.

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