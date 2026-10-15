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Hilary Swank 52 évesen újra babát vár
Forrás: Amanda Edwards/Getty Images
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Hilary Swank 2023-ban, 48 évesen vált anyává, amikor életet adott ikergyermekeinek: Aya és Ohm immár 3 évesek, továbbá hamarosan nagytestvérekké válnak, ugyanis az édesanyjuk nemrég bejelentette, hogy újra babát vár. A P.S. I Love You és a Millió dolláros bébi most 52 éves sztárja az Instagramján osztott meg az örömhírt a világgal.
Hilary feltöltött az oldalára egy olyan videót, amelyen ő és férje, Philip Schneider, illetve az ikrek világító fényrudakkal táncolnak a sötétben – és ezen a felvételen már kismama pocakkal látható. „Sokan kérdeztétek, milyen projekten dolgozom éppen. Nos, ez decemberben jön!” – írta a posztjában. Gratulálunk nekik az örömhírhez!
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