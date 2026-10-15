Hilary Swank 52 évesen újra babát vár

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„A leggyorsabb módja annak, hogy nőként tönkretedd az életed, ha a rossz férfival vállalsz gyereket” - Emily Ratajkowski vallomása az egyedülálló anyaságról

Emily Ratajkowski őszintén mesélt arról, hogyan lett a korábban rettegett egyedülálló anyaság az élete egyik legnehezebb, mégis felszabadító fordulata.