Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

Hilary Swank 52 évesen újra babát vár

#Sztárok
#Gólyahír
#terhesség
#kismama
#Babavárás
#sztárvilág
#hilary swank
Dóri
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 15. 12:04

Forrás: Amanda Edwards/Getty Images

Hilary Swank
A nap cikke

Napi horoszkóp október 15.: a Mérlegek megtalálják a céljukat, a Nyilasokra hatalmas felelősség hárul

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Kult

Vajon mit írnának Juli noteszába a Még egy kívánság sztárjai?

Ez a magyar romantikus vígjáték nemcsak szórakoztat, hanem nagyon érdekes kérdéseket is felvet a nézőkben! Te vajon mit ...

Promóciók

Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben ...

Promóciók

Ki mondta, hogy Horvátország csak nyáron jó? Ez a mesés riviéra ősszel is elvarázsol!

Hangulatos tengerparti séták, hegyi kalandok, mennyei gasztronómia és elegáns szállodák – mutatjuk, miért érdemes a nyár...
Olvasd el!

„A leggyorsabb módja annak, hogy nőként tönkretedd az életed, ha a rossz férfival vállalsz gyereket” - Emily Ratajkowski vallomása az egyedülálló anyaságról

Emily Ratajkowski őszintén mesélt arról, hogyan lett a korábban rettegett egyedülálló anyaság az élete egyik legnehezebb, mégis felszabadító fordulata.

Olvasd el!

5 frizura, amitől a vékonyszálú haj is sokkal dúsabbnak tűnhet

Ha a hajad könnyen lelapul, és hiába próbálkozol különböző hajformázókkal, sosem lesz igazán dús, lehet, hogy csak a megfelelő frizurát kell megtalálnod!

Olvasd el!

Megszületett Kaley Cuoco második gyermeke: különleges nevet kapott a kislány

Kaley Cuoco és Tom Pelphrey megható fotókkal jelentették be második kislányuk érkezését, és a baba különleges nevét is elárulták.

Olvasd el!

5 unalmasnak tűnő szokás azoktól, akik egész nap jól érzik magukat egyedül

Nem feltétlenül izgalmas programokkal töltik meg a napjukat azok, akik szeretnek egyedül lenni: sokszor éppen az átlagos rutintevékenységek teszik élvezetessé a saját társaságukat.

Olvasd el!

5 híres nő, akinek külsejét meg akarták változtatni: ők mind nemet mondtak

Bőven kaptak kritikát ezek a hírességek egyedi külsejük miatt. Bár a jó tanácsok között szinte mindig a "feküdj kés alá" szerepelt, ők kiálltak magukért - és milyen jól tették!

Facebook
Twitter
Pinterest
Gratulálunk az Oscar-díjas színésznőnek, aki pár évvel az ikergyermekei születése után megint édesanya lesz!

Hilary Swank 2023-ban, 48 évesen vált anyává, amikor életet adott ikergyermekeinek: Aya és Ohm immár 3 évesek, továbbá hamarosan nagytestvérekké válnak, ugyanis az édesanyjuk nemrég bejelentette, hogy újra babát vár. A P.S. I Love You és a Millió dolláros bébi most 52 éves sztárja az Instagramján osztott meg az örömhírt a világgal.

Hilary feltöltött az oldalára egy olyan videót, amelyen ő és férje, Philip Schneider, illetve az ikrek világító fényrudakkal táncolnak a sötétben – és ezen a felvételen már kismama pocakkal látható. „Sokan kérdeztétek, milyen projekten dolgozom éppen. Nos, ez decemberben jön!” – írta a posztjában. Gratulálunk nekik az örömhírhez!

Vannak sztárok, akik mindent megtettek azért, hogy eltitkolhassák a terhességüket a világ elől!

Galéria / 6 kép

Sztárok, akik eltitkolták a világ elől terhességüket

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Kult

Vajon mit írnának Juli noteszába a Még egy kívánság sztárjai?

Ez a magyar romantikus vígjáték nemcsak szórakoztat, hanem nagyon érdekes kérdéseket is felvet a nézőkben! Te vajon mit ...

Promóciók

Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek

Egy termékről sok mindent el lehet mondani, de a legizgalmasabb vélemények általában azoktól érkeznek, akik már élesben ...

Promóciók

Ki mondta, hogy Horvátország csak nyáron jó? Ez a mesés riviéra ősszel is elvarázsol!

Hangulatos tengerparti séták, hegyi kalandok, mennyei gasztronómia és elegáns szállodák – mutatjuk, miért érdemes a nyár...
Kép
Divat

Miért áll olyan jól a francia nőkön egy egyszerű farmer és fehér póló? 6 stylingtitok, ami igazi game changer

A francia nők stílusának egyik legnagyobb titka, hogy még egy egyszerű farmerből és fehér pólóból is képesek elképesztően sikkes összeállítást varázsolni, méghozzá néhány apró stylingtrükk segítségével.

Kép
Divat

Ez lesz 2026 őszének legkényelmesebb cipőtrendje: egyszerre sportos és sikkes

Ha imádod a kényelmes sportcipőket, de néha legszívesebben csak belebújnál valamibe indulás előtt, akkor a 2026-os ősz cipőtrendjét neked találták ki!

Kép
Sztárok

Megszületett Kaley Cuoco második gyermeke: különleges nevet kapott a kislány

Kaley Cuoco és Tom Pelphrey megható fotókkal jelentették be második kislányuk érkezését, és a baba különleges nevét is elárulták.

Kép
Életmód

5 őszi kávérecept, amiért megőrül a fél internet – neked is ki kell próbálnod idén!

Fahéjas csiga, almás pite vagy sütőtökös sütemény? Idén ősszel már a kedvenc desszertjeidet is megihatod, ráadásul mutatjuk, hogyan készítsd el őket otthon!

Kép
Életmód

Nem vagytok együtt, mégis féltékeny vagy rá? Így hat rád egy bizonytalan situationship

Nem a pasid, mégis rosszul esik, ha más nőkkel beszélget.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp október 15.: a Mérlegek megtalálják a céljukat, a Nyilasokra hatalmas felelősség hárul

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!