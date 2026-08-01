Heidi Klum felszedett jó pár kilót – válasza mindenkit meglephet, aki beszólna neki

egyike azoknak a hírességeknek, akiknek nevét a ’90-es évek óta mondhatni világszerte mindenki ismeri. Amikor 1998-ban megjelent a Sports Illustrated fürdőruhás különszámának címlapján, egy csapásra a divatvilág egyik legkeresettebb arcává vált. Nem sokkal később a Victoria’s Secret angyala lett, majd bebizonyította, hogy a kifutón túl is van helye: műsorvezetőként, zsűritagként és producerként is kipróbálta magát.

Persze aki ilyen híres lesz, ráadásul ilyen rövid idő alatt, elkerülhetetlenül a pletykalapok címlapjára is kerül. És bizony a magánélet sem válik tabutémává. Sealtől három gyermeke született, a férfi pedig Heidi korábbi kapcsolatából született lányát is örökbe fogadta. Bár házasságuk véget ért már, a modell 2019-ben ment hozzá a nála 17 évvel fiatalabb Tom Kaulitzhoz, a Tokio Hotel gitárosához, és azóta is rendszeresen mesél arról, mennyire elfogadva és szeretve érzi magát mellette.

A modell és a "plusz kilók"

Most egy friss interjút adott, amiben őszintén mesélt egy olyan témáról, amiről sok modell sosem beszélne. Pályája elején 24-es farmert viselt, és bár ma már szinte hihetetlennek tűnik, a divatszakmában még ezzel az alkattal is többször megkapta, hogy túl telt. Klum szerint akkoriban sportos testalkata, nagyobb melle és szélesebb csípője miatt is utasították el munkáktól, miközben ő maga egyáltalán nem látta kövérnek magát.

1997-ben, karrierje kezdetén

Aztán azóta teltek az évek, és ahogy az természetes módon megtörténik, a modell is felszedett pár kilót - 2023-ban aztán egy Insta-videóban mutatta meg, hogy a mérleg 62,6 kilogrammot mutat. Sok híresség ilyenkor nyúl az Ozempichez vagy egyéb csodaszerekhez, zsírleszíváshoz, de Heidi példája a legjobb arra, hogy mennyit számít a megfelelő partner. Férje, Tom Kaulitz volt az első, aki azt mondta neki, hogy nyugodtan egyen többet, mert szerinte az is jól áll neki, ha van rajta egy kis plusz. Ez eleinte meglepte a modellt, hiszen egész karrierje során éppen az ellenkezőjét hallotta: a divatvilágban mindig azt várták tőle, hogy még vékonyabb legyen. Régi fotóit visszanézve azonban ma már ő is úgy gondolja, hogy arányaiban jobban néz ki teltebben.

Heidi azt is elmondta, hogy nem érdekli az Ozempic vagy más fogyást segítő készítmény. Szerinte az életkor előrehaladtával sok nőnek kifejezetten előnyösebb, ha nem annyira vékony, mint fiatalon – ő pedig sokkal fontosabbnak tartja, hogy jól érezze magát a jelenlegi testében, mint hogy mindenáron visszaszerezze a húszas éveiben viselt méretét.

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