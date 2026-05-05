Heidi Klum ijesztőbb Met-gála szettet viselt, mint Halloweenkor valaha

A Met-gála vörös szőnyege az a hely, ahol nem visszafogott estélyiket és kis fekete ruhákat várnak az emberek, hanem kifejezetten különös, feltűnő és izgalmas ruhakreációkat. Nem véletlenül, hiszen az esemény lényege, hogy szigorú dress code van, ami a divat és a művészet világát ötvözi magában. Az idei év tematikája a Costume Art nevet kapta, a dress code pedig: Fashion Is Art — vagyis nagyjából: „A divat művészet” volt.

Ahogy persze az lenni szokott, minden évben vannak, akik kitesznek magukért és lehengerlően néznek ki, na és persze olyanok is, akik sokkolják vagy épp kiakasztják a közönséget. pedig most utóbbi kategóriába esett.

A modell, aki jól ismert őrült halloweeni jelmezeiről, idén a Met-gála vörös szőnyegén is úgy beöltözött, hogy egy darabig senki sem tudta, ki érkezett az eseményre. A megjelenést olyan híres műalkotások ihlették, mint Giuseppe Sanmartino „Fátyolos Krisztus” című szobra és Raffaele Monti „Fátyolos Vesta-szűz” alkotása, és valóban nagyon emlékezetes lett:

A netezők egy része szerint viszont inkább az ijesztő a jó kifejezés rá, és rengetegen kommentelték, hogy Heidi szó szerint felismerhetetlen volt. Nos, egy biztos: emlékezetes megjelenést választott, az tuti!

És íme még néhány híresség, akinek ruhája ledöbbentette az embereket a 2026-os Met-gálán:

