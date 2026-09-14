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5 Harry Potter-sztár, akinek már elege van a varázsvilágból

#Harry Potter
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 10. 08:13

Forrás: Harry Potter c. filmszéria

5 Harry Potter-sztár, akinek már elege van a varázsvilágból
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Mi még mindig boldogan visszamennénk Roxfortba, az eredeti filmek néhány szereplője viszont már nagyon szeretné, ha végre másról is kérdeznék őket.

Van az a film és sorozat, amit egyszerűen képtelenek vagyunk elengedni. A Harry Potter pedig különösen ilyen: egy egész generáció nőtt fel Harryvel, Ronnal és Hermionéval, és több mint húsz évvel később is simán képesek vagyunk azon vitatkozni, melyik házba osztana be minket a Teszlek Süveg. Ráadásul hamarosan az új sorozat is visszavisz minket Roxfortba, úgyhogy a varázsvilág iránti rajongás egyhamar biztosan nem csillapodik.

Csakhogy az eredeti filmek szereplői közül nem mindenki érez ugyanekkora nosztalgiát. Van, aki egyszerűen továbblépett, más már kifejezetten unja, hogy másfél évtizeddel az utolsó film után is ugyanazokról a szerepekről kérdezik. És akad olyan is, aki szerint nekünk, rajongóknak lenne ideje végre felnőni.

Miriam Margolyes egyenesen azt szeretné, ha felnőnénk

Bimba professzor megformálója soha nem arról volt híres, hogy különösebben becsomagolná a véleményét, és a Harry Potter felnőtt rajongóival kapcsolatban sem fogta vissza magát. Miriam 2024-ben azt mondta, aggasztja, hogy ennyi felnőtt még mindig ennyire megszállottja a történetnek, hiszen szerinte alapvetően gyerekeknek készült a film, és ennyi év után ideje lenne továbblépni.

Még a Harry Potter-tematikájú esküvőket is kipécézte, mondván, egyszerűen nem érti, hogyan ragadhat valaki ennyire benne ebben a világban felnőttként. Ettől függetlenül hangsúlyozta, hogy csodálatosnak tartja a filmeket és hálás azért, hogy részese lehetett a sorozatnak – csak számára ez már nagyon régen lezárt fejezet.

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forrás: Harry Potter

David Thewlis már tényleg belefáradt a kérdésekbe

Remus Lupint öt Harry Potter-filmben alakító David Thewlis ennél talán még egyértelműbben fogalmazott. Amikor arról kérdezték, visszatérne-e valaha a szerephez, azt mondta, már túl idősnek érzi magát hozzá, és nincs is kedve újra belebújni Lupin bőrébe.

Aztán jött az a mondat, amiből nagyjából kiderül, hányszor tehették már fel neki ugyanezt a kérdést: „Elegem volt belőle. Őszintén szólva már rosszul vagyok attól, hogy erről beszéljek.” Ettől még a fiatal rajongók szeretete meghatja, egyszerűen csak nem akarja, hogy a több évtizedes karrierjét örökké egyetlen szerepre redukálják.

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forrás: Harry Potter

Daniel Radcliffe sem szeretne örökké csak Harry Potter lenni

Daniel esete azért különleges, mert ő szó szerint a kamerák előtt nőtt fel: 11 éves korától egy teljes évtizedet töltött Harry Potterként. Nem csoda, hogy az utolsó film után kifejezetten felszabadítónak találta, hogy végre olyan forgatókönyvekre is igent mondhatott, amelyek nem igényelték tőle, hogy újabb négy évre lekösse magát.

Amikor később felmerült, hogy az eredeti szereplőgárda esetleg visszatérhetne egy Harry Potter és az elátkozott gyermek filmadaptációban, Daniel azt mondta, jelenleg egyáltalán nem érdekli a visszatérés. Nem zárta ki, hogy egyszer, évtizedek múlva meggondolja magát, de elégedett azzal a távolsággal, amit sikerült kialakítania Harry és saját felnőtt karrierje között.

És ezt a filmválasztásaiból is elég könnyű észrevenni: a Roxfort után szándékosan indult el minél furcsább és változatosabb szerepek felé, hogy bebizonyítsa, jóval több van benne a szemüveges varázslótanoncnál.

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forrás: Harry Potter

Ralph Fiennes már úgy érzi, elment az a bizonyos hajó

Ralph Fiennes azért nem mondható olyan Potter-ellenesnek, mint néhány kollégája. Sőt, Voldemort megformálója korábban még azt is mondta, hogy szívesen visszatérne a szerephez, ha erre lehetőséget kapna. Mostanra azonban úgy látja, ennek már elmúlt az ideje. Amikor ismét arról kérdezték, láthatjuk-e Voldemortként az új sorozatban, elárulta, hogy évekkel korábban még örömmel mondott volna igent, de azóta senki nem kereste ezzel kapcsolatban. Szerinte „az a hajó már elment”, vagyis ő is elfogadta, hogy Voldemort immár a múlt része számára.

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forrás: Harry Potter

Robert Pattinson nagyon messzire került Cedric Diggorytól

Robert Pattinson karrierjében a Harry Potter és a Tűz Serlege fontos lépcsőfok volt, de Cedric Diggory szerepe mára szinte csak lábjegyzetnek tűnik. Nem sokkal később jött az Alkonyat, ami teljesen más szintű világhírt hozott számára – majd évekig dolgozott azon, hogy ne kizárólag tinibálványként gondoljanak rá.

Robert nem arról híres, hogy rendszeresen hosszasan nosztalgiázna a Potter-korszakán, és azóta látványosan más irányba vitte a karrierjét: független filmek, egészen szokatlan karakterek, majd Batman következett. Vagyis nála nem annyira arról van szó, hogy gyűlölné a Harry Pottert, inkább arról, hogy már nagyon régen túllépett rajta, és a pályája alapján esze ágában sincs visszaköltözni Roxfortba.

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forrás: Harry Potter

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