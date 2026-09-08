Máris komoly gondok vannak a Harry Potter-sorozat második évadával

A második szezon a Harry Potter és a Titkok Kamrája történetét dolgozza fel, ám az előkészületek a hírek szerint korántsem haladnak zökkenőmentesen. Csúszó forgatás, forgatókönyv körüli nehézségek és szereplőcserék is bonyolítják a nagyszabású produkció munkálatait.

A forgatókönyv miatt csúszhat a forgatás

A második évad forgatását eredetileg augusztusban kezdték volna, a munkálatok azonban a hírek szerint októberre tolódtak. A késés egyik oka a forgatókönyv lehet, ugyanis a korábbi változatokkal állítólag nem voltak teljesen elégedettek, ezért további átdolgozásra volt szükség. Egy ekkora produkciónál már néhány hét csúszás is komoly logisztikai problémákat okozhat, a Harry Potter esetében pedig van még egy különösen fontos tényező: a főszereplők életkora.

A gyerekszínészek miatt különösen szoros a menetrend

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton és Alastair Stout még gyerekszínészek, ezért szigorú szabályok határozzák meg, mennyi időt tölthetnek forgatással. Emellett természetesen a tanulásukra is időt kell biztosítani, így a stábnak jóval szűkebb időkeretben kell elkészítenie velük a jeleneteket. Adriano Goldman operatőr korábban arról beszélt, hogy már az első évad során is ehhez kellett igazítani a munkát. Sok esetben először azokat a felvételeket készítették el, amelyekhez nem volt szükség a fiatal főszereplőkre, majd amikor megérkeztek, rövid idő alatt rögzítették velük a jeleneteket. Az idő azért is kulcsfontosságú, mert a történet több tanéven keresztül követi Harryt, Ront és Hermionét. Ha túl nagy szünetek lennének az évadok között, a színészek gyorsabban öregednének, mint az általuk alakított karakterek.

forrás: HBO Max

Szereplőcserék is nehezítik a folytatást

A második évad egyik legfontosabb új karaktere Gilderoy Lockhart, akinek szerepére eredetileg Nicholas Houltot választották. A színész azonban időpontütközések miatt végül nem tudta vállalni a feladatot, így új Lockhartot kellett keresni. A szerepet végül a Trónok harcából ismert Kit Harington kapta. Érdekesség, hogy a színész számára nem teljesen ismeretlen a karakter világa: korábban a Harry Potter és a Titkok Kamrája hangoskönyves feldolgozásában is közreműködött.

Ginny Weasley szerepében is új színésznőt láthatunk

Lockhart mellett egy másik fontos karakter esetében is változás történt. Az első évadban Gracie Cochrane alakítja Ginny Weasley-t, a második szezonban azonban már Bonnie Hill veszi át a szerepet. A váltás azért különösen jelentős, mert Ginny a Titkok Kamrájában már központi szereplővé válik. A történet egyik legfontosabb rejtélye éppen hozzá kapcsolódik, így az új színésznőnek rögtön komoly feladat jut.

Dobby és Tom Riddle szerepére is megtalálták a színészeket

A problémák ellenére természetesen haladnak az előkészületek is. Dobby szerepét Lenny Rush kapta, míg a fiatal Tom Riddle-t Billy Barratt alakítja majd. A második évad tehát lassan összeáll, az eddigi nehézségek azonban jól mutatják, mekkora vállalkozásba kezdett az HBO. A hét Harry Potter-kötet televíziós adaptációja hosszú évekre szóló projekt, amelyben nemcsak a történethez való hűségre kell figyelni, hanem arra is, hogy a gyerekszereplők, a hatalmas stáb és az egyes évadok forgatása éveken keresztül összehangolható maradjon.