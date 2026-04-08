Meglepő titkokat árult el a Harry Potter-filmek sztárja Budapesten
A tested jelez: ezt az 5 tünetet soha ne hagyd figyelmen kívül, mert súlyos betegségtől mentheted meg magad
Ezekre a jelekre oda kell figyelni, mert komoly problémát is előrevetíthetnek.
Életmód
Svédország már megcsinálta: füstmentes lett az egész ország
Promóciók
A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont
Napi horoszkóp április 8.: a Rákok borzasztóan vágynak valamire, a Skorpiók váratlan akadályokba ütköznek
A hét közepén sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!
10 sztár, aki nagyon szégyelli egyik filmjét – nem is hinnéd, melyiket törölnék el
Bármennyire is hihetetlen, sokszor csak a forgatáson vagy már a vetítésen derül ki egy színész számára, hogy filmje nagyon rosszul sikerült.
A születésed dátuma felfedi, melyik őrangyal kísér végig az életeden – és miben segít téged
Mindenkinek van őrangyala, de tudod-e, ki a tiéd? A válasz a születési idődben rejtőzik!
A tavaszi dopamin-menü, amire MINDENKINEK szüksége van: azonnal feldobhatod vele a hangulatodat
Mi ajánlunk neked pár előételt, főételt, köretet és desszertet a dopamin-menüdre az előttünk álló hetekre, de természetesen a saját ízlésedre kell formálnod azt!
Március 21-22-én újra megrendezésre került a Budapest Comic Con, és a Harry Potter-rajongóknak idén különösen mágikus volt a rendezvény, ugyanis idén két olyan sztár is becsekkolt a Hungexpora, akik J.K. Rowling univerzumához kötődnek: Magyarországra látogatott a Legendás állatok-filmek Jacob Kowalskije, Dan Fogler és a Harry Potter-filmek Luna Lovegoodja, Evanna Lynch is.
Az ír színésznő szombaton lépett az az MVM Nagyszínpadjára, ahol mesélt a fanoknak arról, hogyan kapcsolódik ma ikonikus karakteréhez és úgy általában a varázslóvilághoz, ahhoz a franchise-hoz, ami világhírűvé tette őt. És ezen a beszélgetésen mi is ott lehettünk, szóval most elhoztuk neked, mit tudtunk meg a Harry Potter-filmek sztárjáról!
Könyveken keresztül kapcsolódunk?
Először is: képzeld, annak ellenére, hogy emberek milliói rajonganak érte, Evanna Lynch néha azt érzi, rossz iparágat választott, mivel van egy csendes oldala, és ez talán szokatlan lehet ebben a szakmában. Azt azonban imádja, amikor a Comic Con eseményeken találkozhat a fanokkal.
„Kicsit olyan, mintha a múltbeli énjeim jönnének velem szembe ilyenkor. Olyanok, akik csak most fedezik fel Harry Potter világát, vagy olyanok, akik éppen keresztül mennek valamin. Én is akkor szerettem bele annyira a könyvekbe, amikor gondjaim voltak a mentális egészségemmel. Ilyen emberekkel is találkozok. Ez emlékeztet engem arra, hogy bár mindannyian más szakaszában járunk a saját utazásunknak, de vannak történetek, amik mindannyiunknak segíthetnek gyógyulni, biztonságérzetet nyújtanak, meglátva érezzük magunkat tőlük. Én megadhatom a rajongóknak ezt a bizonyos kapcsolódást, akár csak pár percre is. Ezáltal továbbra is kötődök Harry Potter világában, és van abban valami teljes és édes, amikor az emberek kapcsolódnak egy időtlen szériához a gyerekkorukból, és ezekben a percekben előtör a gyermeki énjük, én pedig szemtanúja lehetek mindennek” - fejtette ki Evanna, aki ezt hihetetlenül megtisztelőnek tartja.
Az irodalom tényleg terápia!
De büszkén vállalja azt is, hogy ő maga is igazi geek! „Nem is lettem volna színész, ha nem lennék geek. Megszállott könyvmoly voltam, így jutottam el oda, ahol tartok.” A Hollóhát ház tanulóját életre keltő színésznő azt mondja, neki mindig is szüksége volt valamire, amit szenvedélyesen szeret, enélkül nem is látná az élet értelmét, a könyvek, a filmek azok, amelyek segítenek neki abban, hogy megőrizze a lángot magában.
„Egyikünk sem tudja, miért vagyunk itt, mi az élet értelme... Nincs térképünk az élethez, de amikor olyan történeteket olvasunk, mint a Harry Potteré, és találhatunk a filozófiájukban olyan, amit érdekesnek tartunk.” Luna Lovegood megformálója most például fontosnak tartja J.K. Rowling sorozatában azt, ahogy a barátság erejéről, a közösség támogatásáról beszél.
Evanna Lynch többször is végigolvasta már a Harry Potter-köteteket, és minden alkalommal felfedez bennünk valamit, amit korábban soha. „Gyerekként annyira izgatottak vagyunk a varázslat, az egész kaland miatt, felnőttként viszont már felfigyelünk másra.” A most 34 éves sztár legutóbb Harry fájdalma, traumája érintette meg a legjobban, az, hogy család nélkül, árvaként mit élhet(ett) át.
„Közben mindenki rá figyel, azt várják, hogy tegyen valamit, pedig ő úgy érzi, nem tud mit adni. Mégis, bátor a szívében. És végül tényleg rendkívüli dolgokat visz véghez. Azt hiszem, ez egy borzasztóan erős üzenet. Nem az a lényeg, hogy rendkívüliek vagyunk-e, hanem hogy merünk-e hinni a szívünkben.”
Jóslástanra jelentkezne!
De hogy mi az, ami a színésznőnek segít a nehéz időszakokban? Nos, az olvasás! A könyvek által fejlődött és nekik köszönhetően tudja elkerülni azt is, hogy kibillentsék a középpontjából. Ha pedig valóban a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola diákja lehetne, akkor BIZTOSAN jóslástan lenne a kedvenc órája, különösen akkor, amikor nem Sybill Trelawney, hanem a kentaur Firenze tanítja azt, aki nagy szerepet szánt az asztrológiának a tantervben.
Evanna Lynch ugyanis elárulta, most az asztrológia a legújabb szenvedélye, de érdeki a tarot olvasás is érdekli, az, hogy a végzetünk mennyire múlik a döntéseinket, és azon, ami a csillagokban meg van írva. „Minden boszorkányos dolog foglalkoztat” - jelentette ki nevetve. J.K. Rowling amúgy köztudottan az egyes csillagjegyek archetípusai mentén találta ki a szereplői születésnapját, a február 13-án ünneplő Luna például különc, álmodozó, szabadszellemű Vízöntő. És bár az őt megformáló színésznő Oroszlán jegyben született, most már tudjuk, hogy az a bizonyos boszorkány tényleg benne él és simán felvennék a Roxfortra!
Apropó horoszkóp! Kíváncsi vagy, melyik szereplő lennél a csillagjegyed alapján a Harry Potterből-könyvekből?
Életmód
Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban
Életmód
Svédország már megcsinálta: füstmentes lett az egész ország
Életmód
Hevítés, e-cigi, nikotinpárna: mi a különbség, és miért fontos?
Promóciók
A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont
8 híres hetero nő, akiknek nővel is volt afférja
Hollywood és a popkultúra világa mindig is tele volt titkokkal...
Ezért beszél most mindenki Justin és Hailey Bieberről: te imádod vagy utálod?
Elég egyedi módon készülnek a Coachellára...
Híres színészek, akik videójátékban szerepeltek
Meglehetősen hosszú a lista ahhoz képest, mekkora nevekről van szó.
Ezeket a hibákat semmiképp se kövesd el, ha nem szeretnél alacsonyabbnak tűnni a ruháidban
Ha szeretnél magasabbnak tűnni a ruháidban, érdemes odafigyelni ezekre az apró részletekre.
Svédország már megcsinálta: füstmentes lett az egész ország
Vannak országok, amelyeknek valahogy mindig sikerül egy kicsit előrébb járniuk. Svédország például pont ilyen.
Hevítés, e-cigi, nikotinpárna: mi a különbség, és miért fontos?
A dohányzásról beszélni ma már nem ugyanaz, mint régen. Nemcsak azért, mert sokan érzékenyek a témára, hanem mert a valóság közben sokat változott.