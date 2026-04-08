Meglepő titkokat árult el a Harry Potter-filmek sztárja Budapesten

Március 21-22-én újra megrendezésre került a Budapest Comic Con, és a Harry Potter-rajongóknak idén különösen mágikus volt a rendezvény, ugyanis idén két olyan sztár is becsekkolt a Hungexpora, akik J.K. Rowling univerzumához kötődnek: Magyarországra látogatott a Legendás állatok-filmek Jacob Kowalskije, Dan Fogler és a Harry Potter-filmek Luna Lovegoodja, Evanna Lynch is.

Az ír színésznő szombaton lépett az az MVM Nagyszínpadjára, ahol mesélt a fanoknak arról, hogyan kapcsolódik ma ikonikus karakteréhez és úgy általában a varázslóvilághoz, ahhoz a franchise-hoz, ami világhírűvé tette őt. És ezen a beszélgetésen mi is ott lehettünk, szóval most elhoztuk neked, mit tudtunk meg a Harry Potter-filmek sztárjáról!

forrás: JOY

Könyveken keresztül kapcsolódunk?

Először is: képzeld, annak ellenére, hogy emberek milliói rajonganak érte, Evanna Lynch néha azt érzi, rossz iparágat választott, mivel van egy csendes oldala, és ez talán szokatlan lehet ebben a szakmában. Azt azonban imádja, amikor a Comic Con eseményeken találkozhat a fanokkal.

„Kicsit olyan, mintha a múltbeli énjeim jönnének velem szembe ilyenkor. Olyanok, akik csak most fedezik fel Harry Potter világát, vagy olyanok, akik éppen keresztül mennek valamin. Én is akkor szerettem bele annyira a könyvekbe, amikor gondjaim voltak a mentális egészségemmel. Ilyen emberekkel is találkozok. Ez emlékeztet engem arra, hogy bár mindannyian más szakaszában járunk a saját utazásunknak, de vannak történetek, amik mindannyiunknak segíthetnek gyógyulni, biztonságérzetet nyújtanak, meglátva érezzük magunkat tőlük. Én megadhatom a rajongóknak ezt a bizonyos kapcsolódást, akár csak pár percre is. Ezáltal továbbra is kötődök Harry Potter világában, és van abban valami teljes és édes, amikor az emberek kapcsolódnak egy időtlen szériához a gyerekkorukból, és ezekben a percekben előtör a gyermeki énjük, én pedig szemtanúja lehetek mindennek” - fejtette ki Evanna, aki ezt hihetetlenül megtisztelőnek tartja.

Az irodalom tényleg terápia!

De büszkén vállalja azt is, hogy ő maga is igazi geek! „Nem is lettem volna színész, ha nem lennék geek. Megszállott könyvmoly voltam, így jutottam el oda, ahol tartok.” A Hollóhát ház tanulóját életre keltő színésznő azt mondja, neki mindig is szüksége volt valamire, amit szenvedélyesen szeret, enélkül nem is látná az élet értelmét, a könyvek, a filmek azok, amelyek segítenek neki abban, hogy megőrizze a lángot magában.

„Egyikünk sem tudja, miért vagyunk itt, mi az élet értelme... Nincs térképünk az élethez, de amikor olyan történeteket olvasunk, mint a Harry Potteré, és találhatunk a filozófiájukban olyan, amit érdekesnek tartunk.” Luna Lovegood megformálója most például fontosnak tartja J.K. Rowling sorozatában azt, ahogy a barátság erejéről, a közösség támogatásáról beszél.

Evanna Lynch többször is végigolvasta már a Harry Potter-köteteket, és minden alkalommal felfedez bennünk valamit, amit korábban soha. „Gyerekként annyira izgatottak vagyunk a varázslat, az egész kaland miatt, felnőttként viszont már felfigyelünk másra.” A most 34 éves sztár legutóbb Harry fájdalma, traumája érintette meg a legjobban, az, hogy család nélkül, árvaként mit élhet(ett) át.

„Közben mindenki rá figyel, azt várják, hogy tegyen valamit, pedig ő úgy érzi, nem tud mit adni. Mégis, bátor a szívében. És végül tényleg rendkívüli dolgokat visz véghez. Azt hiszem, ez egy borzasztóan erős üzenet. Nem az a lényeg, hogy rendkívüliek vagyunk-e, hanem hogy merünk-e hinni a szívünkben.”

Jóslástanra jelentkezne!

De hogy mi az, ami a színésznőnek segít a nehéz időszakokban? Nos, az olvasás! A könyvek által fejlődött és nekik köszönhetően tudja elkerülni azt is, hogy kibillentsék a középpontjából. Ha pedig valóban a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola diákja lehetne, akkor BIZTOSAN jóslástan lenne a kedvenc órája, különösen akkor, amikor nem Sybill Trelawney, hanem a kentaur Firenze tanítja azt, aki nagy szerepet szánt az asztrológiának a tantervben.

Evanna Lynch ugyanis elárulta, most az asztrológia a legújabb szenvedélye, de érdeki a tarot olvasás is érdekli, az, hogy a végzetünk mennyire múlik a döntéseinket, és azon, ami a csillagokban meg van írva. „Minden boszorkányos dolog foglalkoztat” - jelentette ki nevetve. J.K. Rowling amúgy köztudottan az egyes csillagjegyek archetípusai mentén találta ki a szereplői születésnapját, a február 13-án ünneplő Luna például különc, álmodozó, szabadszellemű Vízöntő. És bár az őt megformáló színésznő Oroszlán jegyben született, most már tudjuk, hogy az a bizonyos boszorkány tényleg benne él és simán felvennék a Roxfortra!

