Ledöbbensz, ha megtudod, hány évesen játszottak tiniket ezek a színészek! Gondoltad volna, hogy ez a valós életkoruk?

A kor csak egy szám: ez lehetne Hollywood mottója is, és nem csak a plasztikai műtétek miatt. Ha megnézzük, milyen korú színészek játszák a tini karakterek többségét, kevés 18 év alattit találunk. Ennek egyrészt az az oka, hogy a fiatalkorú színészekre szigorúbb előírások vonatkoznak munkaórák és egyebek tekintetében, másrészt 13-15 évesen még kevesen rendelkeznek annyi tapasztalattal, amit a rendezők, a producerek, a filmstúdiók, na és a rajongók elvárnak.

Persze nem mindig óriási a különbség a karakter és a színész kora között. Alexis Bledel például 19 éves, amikor 2000-ben elindult a Szívek szállodája, aminek első évadában Rory 16 éves. A kezdő színésznő ártatlan, fiatal vonásai és porcelánbőre hozzájárultak ahhoz, hogy senki ne kérdőjelezze meg, Alexis simán lehet tinédzser. Hozzá hasonlóan A nyár, amikor megszépültem című sorozat főszereplője, a Bellyt alakító Lola Tung is pár évvel idősebb a valóságban. Lola 2002. október 28-án született, így a The Summer I Turned Pretty első évadát forgatták 2021 nyarán, 18 éves volt, miközben Isabel „Belly” Conklin a történet elején 15 éves, és a nyár végére tölti be a 16-ot.

forrás: RTL Sajtóklub Alexis Bledel csak néhány évvel volt idősebb a valóságban Rory-nál.

Jóval ritkábban, de az is előfordul, hogy a casting során fiatalabb színészt választanak. Sasha Pieterse mindössze 12 éves volt, amikor megkapta Alison DiLaurentis szerepét a Pretty Little Liars sorozatban! Igen, alig kezdett serdülni, amikor már a bajkeverő, csábító szőke, rejtélyes körülmények között eltűnt gimis lányt alakította. A színésznő később beszélt is az ebből fakadó nehézségekről, mert közel 10 évvel fiatalabb volt, mint a másik négy barátnőjét játszó társa, a korkülönbség miatt pedig mindig kívülállónak érezte magát kicsit. De utóbbi tényleg nagyon ritka eset, sokkal inkább gyakori, hogy a szereplőválogatáson idősebbek lesznek a befutók.

Az alábbi galériában olyan példákat gyűjtöttünk össze, amikor egy karakter és az őt alakító színész között tényleg hatalmas a korkülönbség:

Galéria / 9 kép Színészek, akik fiatalabb karaktereket alakítottak a vásznon Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ÉVA Magazin írása.