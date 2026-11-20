A MomTok Utah után Kaliforniában is beköltözött a nappalinkba. A Mormon feleségek titkos élete: Orange County november 12-én debütált a Disney+-on, és a nyolcrészes évad egy dél-kaliforniai baráti társaság életébe enged bepillantást. A hit, az anyaság és a párkapcsolatok is terítékre kerülnek, és már az is elég egy feszült beszélgetéshez, hogy a társaság tagjai egészen mást gondolnak arról, milyen szerepet töltsön be a vallás a mindennapjaikban.

A kilenc szereplő közül többen már jóval a premier előtt felbukkantak a TikTokon vagy a YouTube-on. Van köztük egykori intenzív osztályos ápoló, családi vlogger és olyan podcaster is, akinek még Drake-kel is sikerült emlékezetesen kínos interjút készítenie. A legfiatalabb helyét viszont az az arc viszi el, akit az eredeti reality nézői már évek óta ismernek. Mutatjuk a sorrendet!

Tudod, ki a legfiatalabb a Mormon Wives kaliforniai szériájában?

forrás: Kelly Balch/Getty Images Madison Bontempo, Lauren Smith, Mariah Smith, McCall DaPron, Jordan McClanahan, Bobbi Althoff, Aspyn Ovard, Ashleigh Pease, Avery Woods, és Rachel Smith, azaz a Mormon Wives új szereplői.

Jen Affleck – 27 éves

Ha az eredeti Mormon Wives óta követed Jent, könnyű elfelejteni, hogy még csak 27 éves. Egyedül ő érkezett a korábbi szereplőgárdából az Orange County-i csapatba, így a kaliforniai szériában is folytatódik a története. Jen a negyedik közös gyereküket várja Zaccel, akitől november elején beadta a válókeresetet.

Bobbi Althoff – 29 éves

Bobbi a The Really Good Podcast házigazdájaként csinált védjegyet a rezzenéstelen arcból és a kínosan hosszú csendekből. A Drake-kel készült, virálissá vált beszélgetése után akkor is belefuthattál egy-egy klipjébe, ha amúgy sosem hallgattad a műsorát. A 29 éves, kétgyerekes influenszert most egy olyan társaságban láthatod, ahol mások is ugyanolyan szívesen tesznek fel kellemetlen kérdéseket.

Aspyn Ovard – 30 éves

Aspyn évek óta mesél az életéről a YouTube-on, az Orange County-i realityben pedig Bri és Billy Davisszel közös kapcsolatát is megmutatja. A történet egy privát üzenettel indult: Bri írt rá Aspynra, miután látott tőle egy videót. Az üzenetváltásból találkozó lett, Aspyn pedig Bri férjével, Billyvel is hamar megtalálta a közös hangot. Ma hármas párkapcsolatban élnek.

Avery Woods – 31 éves

Avery a gyerekintenzíven dolgozott ápolóként, és esztétikai injekciós kezelésekkel is foglalkozott, mielőtt főállású tartalomgyártó lett. Ma a Cheers! with Avery Woods podcast házigazdája, emellett üzletet is épít a közösségi videók köré. Társalapítója és kereskedelmi igazgatója a ReelStaynek, amely rövid videókkal segít úti célokat és szállásokat felfedezni.

Ashleigh Pease – 32 éves

Az ausztrál születésű Ashleigh utazás közben ismerte meg a férjét, Nate-et, és 19 évesen házasodtak össze. Ma négy gyereket nevelnek Dél-Kaliforniában, Ashleigh pedig a családi életéről szóló posztok mellett egy gyerekeknek szóló fitneszvállalkozást is visz. A műsorban elsősorban a nők közötti barátságokra kíváncsi, és arra, hogyan férnek meg egymás mellett ennyire különböző nézetek egy társaságban.

Jordan McClanahan – 33 éves

Jordan személyi edzőként online és személyesen is tart edzéseket, otthon pedig négy gyereket nevel a férjével, Corey-val. A műsorban arról is beszél, hogyan jutott el a mormon egyházig egy tizenkét lépéses programon keresztül. Huszonhat évesen keresztelkedett meg, és a forgatáson azt mesélte a többieknek, hogy közel tíz éve józan.

Madison Bontempo – 34 éves

Madisont Madison Fisher néven is ismerheted a YouTube-ról. Férjével, Kyler Fisherrel 2016-ban indították el a The FishFam csatornát, ahol ma már az ötgyerekes mindennapjaikról vlogolnak. A család a Born to Be Viral: The Real Lives of Kidfluencers című dokumentumsorozatban is szerepelt, amely azt mutatja meg, milyen úgy felnőni, hogy a gyerekkorod egy részét az internet is végignézi.

Salomé Andrea – 34 éves

Salomé oldalán a szettötletek és a beautyvideók mellett az ikerlányai, Luca és Rue is gyakran felbukkannak. A velük készült videók közül több is nagyot ment a TikTokon, Salomé pedig saját gyerekruhamárkát is indított HIPPO néven. A realityben arról is beszél, hogyan alakult át a hitéhez fűződő viszonya azóta, hogy a mormon egyházban nőtt fel.

McCall DaPron – 36 éves

A csapat legidősebb tagja is kötődik az eredeti Mormon Wives-hoz, ő ugyanis Mayci Neeley nővére. McCall az influenszerkarrierje előtt egyetemi szinten teniszezett a Brigham Young Egyetemen, később pedig edzőként is dolgozott. Ma a családi mindennapjairól készít tartalmakat, és a húgaival közös ékszermárkája is van.

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