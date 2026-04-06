Halálos fenyegetéseket kapott a Harry Potter sztárja: borzasztó, min megy keresztül
Halálos fenyegetéseket kapott a Harry Potter sztárja: borzasztó, min megy keresztül
Sajnos még nagyon sokáig, azaz egészen pontosan 2026 karácsonyáig kell a Harry Potter-sorozat első évadjára, ami természetesen az első, a Harry Potter és a Bölcsek köve című kötetet dolgozza fel J. K. Rowlingtól, azonban már pontosan tudjuk, kikre osztották a szerepeket az új adaptációban.
Perselus Pitont például ezúttal a színesbőrű Paapa Essiedu kelti életre, ami óriási felháborodást váltott ki a rajongók körében. Mióta 2025 tavaszán bejelentették, hogy a színészre bízták a bájitaltantanár szerepét, rengeteg üzenetet kapott, sokan támadták őt, és halálos fenyegetéseket is kapott. „Lépj ki, vagy megöllek” – mondták neki, de olyan kommenteket is kapott az Instagramon, hogy elmennek a házához, és végeznek vele.
„Bár elég biztos vagyok benne, hogy nem fognak meggyilkolni, senkinek sem kellene ilyesmivel szembesülnie a munkája miatt” – nyilatkozta a színész. „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem érint meg érzelmileg. Még ha sikerül is az embernek figyelmen kívül hagyni ezt, az nem jelenti azt, hogy nem történik meg.” – jelentette ki Paapa Essiedu.
A rasszista üzeneteket egyébként megpróbálja úgy felfogni, amik arra ösztönzik őt, hogy újraértelmezze a karakterét. „Ez motiváció arra, hogy ne hagyjam magunkat megfélemlíteni attól, hogy valaki azt mondja, inkább haljak meg, mint hogy olyan munkát végezzek, amire nagyon büszke leszek.”
