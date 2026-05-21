7+1 gyönyörű magyar színésznő, akiért Hollywood is megőrült

A régi Hollywood aranykorában a magyar színésznőknek különös varázsuk volt: eleganciájuk, szépségük, akcentusuk és európai kisugárzásuk miatt sokan közülük hatalmas figyelmet kaptak az amerikai filmvilágban. Voltak, akiket stúdiók fedeztek fel és vittek a tengerentúlra, mások már Európában ünnepelt sztárként érkeztek meg, de közös bennük, hogy Hollywood nem tudott ellenállni nekik. Volt, aki még csillagot is kapott a Hollywoodi hírességek sétányán!

És bár Karády Katalin nem szerepel most a listánkon, hiszen nem klasszikus hollywoodi karriert futott be, mégis szerettük volna megemlíteni őt is, hiszen a magyar filmtörténet egyik legnagyobb dívájaként kihagyhatatlan ebből a sorból: titokzatos szépsége, mély hangja és végzet asszonya-imázsa ugyanazt a nagybetűs filmsztár-aurát hordozta, amiért akkoriban Hollywood is rajongott.

Végül belőle nem azért nem lett hollywoodi sztár, mert ne lett volna meg benne a nagybetűs dívaalkat, hanem mert rossz történelmi pillanatban tört meg a pályája. Magyarországon a Halálos tavasz után igazi legenda lett, de a háború, a Gestapo meghurcolása, majd a kommunista rendszer ellehetetlenítette a karrierjét. Mire hosszú emigrációs út után New Yorkba került, már közel hatvanéves volt, és nem is igazán kereste a reflektorfényt. Így végül nem hollywoodi sztár, hanem a magyar filmtörténet egyik legnagyobb dívája maradt.

És hogy kik azok a magyar színésznők, akik hatalmas karriert futottak be Hollywoodban? Íme:

