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10 gyereksztár, akit maga alá temetett Hollywood – és 9, aki csodával határos módon túlélte

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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 8. 19:17

Forrás: Miről álmodik a lány c. film, Instagram/AmandaBynes

10 gyereksztár, akit maga alá temetett Hollywood – és 9, aki csodával határos módon túlélte
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10 gyereksztár, akit maga alá temetett Hollywood – és 9, aki csodával határos módon túlélte

Míg egyesek végül megúszták, addig sokakat teljesen tönkretett az, hogy gyerekként kerültek Hollywoodba.

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Míg egyesek végül megúszták, addig sokakat teljesen tönkretett az, hogy gyerekként kerültek Hollywoodba.

Hány olyan filmet tudnánk mondani a 90-es vagy a 2000-es évekből, amelyek főszereplői hozzánk hasonlóan szintén gyerekek voltak, és egyenesen imádtuk őket! Legyen szó a Reszkessetek, betörők!-ről, a tinisorozatokról (például emlékszel az Első csókra?) vagy akár az Olsen-ikrek megannyi szuper filmjére, ezek a gyerekfőszereplős műsorok egyenesen fénykorukat élték ekkoriban. Csakhogy ami nekünk a kanapéról nézve egy vidám kis filmnek tűnt, másfél óra szórakozásnak, az bizony sokszor egy-egy gyereksztár legsötétebb múltjának része.

Mert Hollywood egyáltalán nem az a közeg, ami gyerekeknek való. Ők még nem is igazán értik, mit írnak alá (sokszor nem is ők, hanem a szüleik), de belekerülnek a taposómalomba, amiben bizony napi szinten dolgozniuk kell és imidzset építeni. Bár 2026-ra azért a gyereksztárok esetében jóval több szabályt és törvényt vezettek be, néhány évtizeddel ezelőtt még nem volt így. Az alkohol, a drogok, a nyomás mind olyan szinten fejtették ki hatásukat rájuk, hogy abból nem is mindig volt visszaút.

Most összegyűjtöttünk 10 gyereksztárt, akit tényleg tönkretett Hollywood, és 9 olyat is, aki valamilyen csodával határos módon megúszta mindezt.

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10 gyereksztár, akit maga alá temetett Hollywood – és 9, aki csodával határos módon túlélte

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