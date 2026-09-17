Vannak filmek, amiket egyszerűen nem lehet megunni, és a Grease pont ilyen. Teljesen mindegy, hogy melyik generáció tagja vagy, vagy éppen hányszor nézted már újra, amint felcsendül a Summer Nights, már énekeljük is a dalt a szereplőkkel együtt. Az 1978-as film igazi popkulturális alapdarab lett, és hihetetlen belegondolni, hogy a premier óta majdnem 50(!) év telt már el.

Ami viszont mai szemmel különösen érdekes, hogy a filmbeli gimisek közül többen valójában már bőven a húszas, sőt a harmincas éveikben jártak a forgatás idején. Persze, akinek van szeme, az sejthette, mert a karakterek tényleg nem kis középsulis diákoknak néztek ki. Az elmúlt évtizedekben viszont a szereplők élete egészen különböző irányt vett: van, aki ma is folyamatosan forgat, más teljesen eltűnt Hollywoodból, és sajnos olyanok is akadnak, akik már nincsenek köztünk.

Utánajártunk, mi történt a Grease szereplőivel, hogy néznek ki most és milyen irányt vett az életük:

Pinterest Sane Sane Galéria / 20 kép Lassan 50 éve! Így néznek ki most a Grease sztárjai Megnézem a galériát

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