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12 éve együtt: íme 10 romantikus pillanat Amal és George Clooney szerelméből
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Nehéz elhinni, hogy már 12 év telt el azóta, hogy George és Amal Clooney kimondták egymásnak a boldogító igent Velencében. Pedig amikor megismerkedtek, valószínűleg kevesen gondolták volna, hogy Hollywood egyik leghíresebb agglegénye ilyen hamar megállapodik. George Clooney George Clooney Színész, Rendező, Producer, Forgatókönyvíró 135cikk 14galéria 0videó Még több róla később maga mesélte, hogy meglehetősen gyorsan rájött: Amallal szeretné leélni az életét. Kevesebb mint egy év együttlét után, 2014 áprilisában megkérte a kezét, szeptemberben pedig összeházasodtak Olaszországban. 2017-ben megszülettek ikreik, Alexander és Ella, 2026 szeptemberében pedig már a 12. házassági évfordulójukat ünnepelhették.
Az évek során persze rengetegszer láthattuk őket vörös szőnyegen, díjátadókon és filmfesztiválokon, viszont a botrányok messze elkerülik őket. Talán épp ezért válhattak Hollywood egyik legkedveltebb párjává, és azért, mert az eseményeken mutatott apró gesztusokból mindig egyértelműen látszik, mennyire szeretik egymást. Egy összenézés, egy kézcsók vagy az, ahogyan egy-egy megjelenésen egymást támogatják, 12 év után is sokat elárul a kapcsolatukról.
Íme 10 romantikus pillanat George és Amal Clooney szerelméből!
A kezdetekben
2014 szeptemberében, alig néhány héttel az esküvőjük előtt Firenzében vettek részt a Celebrity Fight Night gálán. A róluk készült fotón Amal szinte le sem veszi a szemét leendő férjéről – nem csoda, hogy a kép utólag a kapcsolatuk egyik legédesebb korai pillanatává vált.
Az esküvő előtti velencei hajóút
Ha van város, amely örökre összefonódott George és Amal szerelmével, az Velence. 2014. szeptember 26-án, az esküvőjük előtti napon egy vízitaxiban kapták őket lencsevégre, miközben egymás szemébe néztek. A helyszín sem véletlen: George később elmondta, hogy Olaszországban találkoztak, otthonuk is volt az országban, ezért számukra egyértelmű volt, hogy itt szeretnének összeházasodni.
Friss házasként Velencében
Az esküvő után sem ért véget az ünneplés. Másnap ismét vízitaxiba szálltak, hogy csatlakozzanak vendégeikhez. Az esküvői hétvégén ráadásul olyan barátaik ünnepeltek velük, mint Emily Blunt, John Krasinski, Matt Damon, Luciana Damon és Bono.
Az első vörös szőnyeg férjként és feleségként
2015 januárjában érkezett el az első igazán nagy hollywoodi pillanatuk házaspárként: együtt vonultak végig a Golden Globe vörös szőnyegén. Összehangolt fekete-fehér szettjük tökéletes volt, de még feltűnőbb, hogy a friss házasok szinte végig egymást figyelték.
Összebújva a Met-gálán
Néhány hónappal később a Met-gálán is együtt jelentek meg. Amal látványos piros ruhát viselt, a kamerák előtt pedig szorosan férjéhez bújt – az estéről készült fotók alapján ekkor még javában tartott náluk a nászutas időszak.
Egy csók Cannes-ban
A 2016-os cannes-i filmfesztiválon George Money Monster című filmjének premierjére érkeztek együtt. A színész a vörös szőnyegen egy puszit nyomott Amal arcára, így természetesen pillanatok alatt ellopta a show-t a fotósok előtt.
Amikor Amal volt George legnagyobb rajongója
2018-ban George Clooney George Clooney Színész, Rendező, Producer, Forgatókönyvíró 135cikk 14galéria 0videó Még több róla -t az American Film Institute életműdíjával ünnepelték Los Angelesben, és természetesen Amal is mellette volt. A közönség előtt elcsattant egy csók is, amelyet hatalmas taps fogadott. A pillanat tökéletesen megmutatta azt, ami azóta is jellemző rájuk: a legnagyobb szakmai mérföldköveknél is ott állnak egymás mellett.
Randi a Tony-gálán
Több mint egy évtizeddel a kapcsolatuk kezdete után sem tűnt el közöttük a romantika. 2025 júniusában a Tony-gálára érkeztek együtt, ahol George-ot a Good Night, and Good Luck című darabban nyújtott alakításáért jelölték. A vörös szőnyegen végig szorosan egymás mellett maradtak, és ismét bebizonyították, hogy náluk egy díjátadó is lehet randi.
A kézcsók, amely mindent vitt
A 2025-ös Velencei Filmfesztiválon George ismét megmutatta romantikus oldalát. Amal elkísérte férjét a Jay Kelly premierjére, a színész pedig a vörös szőnyegen gyengéden kezet csókolt neki. Apró gesztus volt, mégis az este egyik legédesebb pillanatává vált.
Vissza oda, ahol minden elkezdődött
2026 szeptemberében ismét Velencébe érkeztek, ezúttal a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválra. A vintage fa vízitaxiban George átölelte Amalt, miközben együtt nézték a várost – különösen szép keretet adva a történetüknek, hiszen 12 évvel korábban éppen Velencében házasodtak össze. George a fesztiválon életműdíjat kapott, és meghatóan beszélt feleségéről is: azt mondta, szinte szavakat sem talál arra, mennyire szereti, és mennyire büszke rá.
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