Fotókon Jennifer Aniston orrplasztikája - A beavatkozás hatalmas változást hozott a filmcsillag életében

Azonban a sztár az elmúlt években többször is őszintén beszélt arról, milyen nehézségeket jelent számára az öregedés és a külsejével kapcsolatos elvárásoknak való megfelelés a filmiparban. Egy 2019-es interjúban Aniston elárulta, hogy fiatalabb korában gyakran érezte magát bizonytalannak a külsejét illetően.

Amikor fiatal voltam, azt hittem, senki más nem néz ki úgy, mint én. Azt gondoltam, mindenkit retusálnak és összephotoshopolnak.

A közösségi médiában megjelenő fotókról pedig sokszor azt mondta, szinte fájdalmas szembesülni azzal, hogy az idő múlása rajta is nyomot hagy. Már fiatalon érezte a nyomást, épp ezért döntött úgy, hogy még a Jóbarátok ideje alatt megműtteti orrát. Ez ugyanis érzékeny terület volt számára; nem érezte magát elég szépnek természetes külsejével. A következő válogatásban most fotókon mutatjuk meg mennyit változott Jen külseje az orrplasztikája előtt és után.

Íme a fotók!

