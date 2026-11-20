Egy vörös szőnyeges megjelenés, néhány közeli fotó, és az internet máris kész elméletekkel áll elő arról, ki mit változtatott magán. Most Florence Pugh került a kommentelők célkeresztjébe: pár napja a Governors Awardson jelent meg, ahol készült róla pár fotó. És ezután az internet rögtön azt kezdte találgatni, milyen plasztikai beavatkozástól tűnik másnak az arca.

Florence Pugh általában mindig sok pozitív kritikát kap amiatt, hogy megmondta: ő aztán nem változtat a külsején filmszerepek kedvéért sem, és nem hajlandó őrült fogyózásba kezdeni. Büszke magára és elégedett a testével. Ezért kezdődött el a neten több thread is arról, hogy most mégis mi változott meg rajta. És a spekulációk hozzá is eljutottak: a 30 éves színésznő azonban nem hagyta válasz nélkül a kéretlen elemzést.

Florence egy halványrózsaszín, ezüstös részletekkel díszített Valentino ruhában érkezett az eseményre, a közösségi oldalakon viszont hamar háttérbe szorult a szettje. A hozzászólók egy része az arcát, az állát és az állvonalát kezdte összehasonlítgatni a korábbi fotóival. Voltak, akik rögtön arra jutottak, hogy itt műtét történt, mások viszont a sminkkel, a fényekkel és az idő múlásával magyarázták a dolgot.

Az egyik Instagram-felhasználó már arról beszélt, hogy Hollywood "háborút" indított a kerek arcokkal szemben. A készítő Florence régi és friss fotóit összehasonlítva pedig azt találgatta, hogy ő is kés alá feküdt-e. Ezt már a színésznő sem hagyta szó nélkül.

Srácok, 30 lettem. Nő vagyok. A testünk és az arcunk változik.

- írta oda a kommentelőknek a videó alá. Ezután arról beszélt, hogy nyugtalanítónak tartja, amikor az emberek már a természetes változást sem tudják megkülönböztetni a műtéti beavatkozástól. A végére egy könnyedebb megjegyzést is odatett: a fiatalkori, puhább arcvonások sem maradnak velünk örökké.

Florence azóta egy hosszabb Instagram-posztban is elmondta, mennyire megviseli, hogy idegenek ezrei elemzik az arcát és a testét. Mint írta, pályája eleje óta kapja a beszólásokat a súlyára, most pedig plasztikai műtéteket és Ozempic-használatot tulajdonítanak neki. Ő ezt cáfolta: elmondása szerint egyszerűen többet pihen, edz és jobban odafigyel magára. A követőit arra kérte, mielőtt valakinek a külsejét kezdik szétszedni, gondoljanak bele, miért érzik ennek szükségét – és ne felejtsék el, hogy a fotók mögött valódi emberek vannak.

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