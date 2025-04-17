Harry Styles, mint Disney herceg? 5 elképesztő indok, amiért sztárok világhírű szerepeket passzoltak

A filmvilág tele van olyan történetekkel, amikor egy-egy színész nemet mondott egy szerepre – és később az egész világ arról beszélt, hogy vajon mi lett volna, ha elvállalja. Egy visszautasított szerep nemcsak egy másik színész karrierjét indíthatja be, hanem akár teljesen átírhatná a filmtörténelem menetét is. Ezek a döntések gyakran olyan tényezőkön múlnak, mint a forgatási időpontok ütközése vagy ilyen-olyan nézeteltérések (leginkább a stábtagokkal és pénzzel kapcsolatosan).

A visszautasított szerepek története nemcsak a rajongók számára izgalmas, hanem rávilágít arra is, hogy Hollywoodban mennyire fontos a tökéletes színész-karakter párosítás.

De mégis, mi motiválja a sztárokat ezekre a -később nagyon is megbánt- döntésekre? Egyesek attól tartanak, hogy egy ikonikus karakter beskatulyázná őket, mások nem érzik magukénak a szerepet, vagy egyszerűen nem látják a projektben rejlő lehetőségeket. Akárhogy is, késő bánat!

Mutatjuk is, kiknek!

Galéria / 5 kép 5 elképesztő indok, amiért sztárok világhírű szerepeket passzoltak Megnézem a galériát

