Kitálalt az Eufória sztárja: ezért szállt ki a sorozatból

#Barbie Ferreira
Utoljára frissült: 2026. április 27. 12:19

Forrás: Az Eufória c. sorozat/HBO

Eufória
A Kat Hernandez alakító Barbie Ferreira a show második évadja után úgy döntött, nemet mond a folytatásra, és most azt is elárulta, miért!

Április 13-án végre elkezdődött az Eufória harmadik évadja (amit az HBO Max platformján streamelhetsz), és már az első epizódból egyértelműen kiderült, hogy ez lesz a sorozat legmegosztóbb szezonja - sőt, várhatóan az utolsó is. Az új részekre visszatért a legtöbb főszereplő, többek között Zendaya (Rue), Sydney Sweeney (Cassie), Jacob Elordi (Nate), Hunter Schafer (Jules), Alexa Demie (Maddy) és Maude Apatow (Lexi), illetve Nate apjaként, azaz Cal Jacobsként még egyszer utoljára láthatjuk a képernyőn Eric Dane-t, aki sajnos már nem érhette meg a show premierjét.

Viszont vannak olyan színészek is, akikkel már nem találkozhatunk: Storm Reid már nem kapott jelenetet Giaként, és Austin Abrams (Ethan) is távozott, de Barbie Ferreira is búcsút intett Kat Hernandez karakterének a második évad után - és a huszonkilenc éves színésznő most azt is elárulta, miért döntött a távozás mellett 2022 augusztusában. Bár akkoriban drámai teóriákat gyártottak a fanok ezzel kapcsolatban, Barbie azt mondja, szó sincs semmi ilyesmiről - sőt, éppen az ellenkezője igaz, mert egy hosszú folyamatként jellemezte az elhatározását.

Barbie Ferreira két évad intett búcsút az Eufória sorozatnak és Kat karakterének.

„Nem tudtam, nekem való-e ez még” - vallotta be egy interjújában. A színésznő szerint sokat ötleteltek arról, hogyan tehetnék kiforrottabb karakterré Katet, de sajnos nem vezettek sehova ezek a beszélgetések, nem találtak semmit, ami előremozdítaná a szereplőt. „A lényeg az, hogy nem szeretnék a világ legnépszerűbb show-jában lenni, ha nem színészkedem” - jelentette ki, majd hozzátette, akkor inkább független filmeket forgat, ahol nem csak mellékszerepet kap.

Barbie úgy érezte, Kat történetszála ellaposodott a második évadban, mintha már nem is lenne önmaga, szó szerint a háttérbe szorult, így neki nem volt lehetősége többé arra, hogy megmutathassa a benne rejlő potenciálokat színésznőként. Persze azzal is tisztában van, hogy lesznek olyanok, akik nem értenek egyet a döntésével a kilépésről, és másképpen cselekedtek volna, ő azonban inkább fejest ugrott az ismeretlenbe, hogy kipróbálhassa magát más szerepekben. „Hiszek magamban, mint színésznő” – mondta. És így is kell ezt csinálni!

