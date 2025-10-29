Horoszkóp
Ez a 10 híresség nemet mondott az okostelefonra

Nesicz Máté
Sztárok
Utoljára frissült: 2025. október 29. 13:30

sztárok mobiltelefon nélkül
Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!

Nincs nagy megfejtés: lájkok helyett magánélet, állandó stressz helyett nyugalom.

A technológia fejlődése és az információáramlás felgyorsulása a digitális detoxikálás fogalmát is köztudatba hozta. A rengeteg impulzustól és külső ingertől megfáradt szellem nem nyugodhat képernyők előtt, így hát nem véletlen, hogy egyre többen választják az önkéntes száműzetés e formáját, aminek első lépése az okostelefon kikapcsolása. A periodikus szünetek elképesztően pozitív hatást gyakorolnak a lelki és szellemi frissességre, ugyanakkor szinte lehetetlen digitális nomádként a modern társadalom vérkeringésében maradni.

Persze nem kevesen akadnak olyanok, akiket egyáltalán nem érdekel a "mátrix", teljes életet élnek pittyegő kommunikációs eszközök nélkül, amikhez maximum végszükség esetén nyúlnak. De többségükről, az átlagemberekről az is elmondható, hogy visszavonult életet élnek, médiafelhajtás nélkül, ami viszont cikkünk alanyaira pont nem igaz. Ők ugyanis azok a sztárok, akik nem engedtek elveikből, és a mai napig nem, vagy csak limitáltan hajlandók okostelefont használni.

Kattints galériánkra, és megmutatunk 10 hírességet, aki nemet mondott az okostelefonra!

10 híresség, aki nemet mondott az okostelefonra

Az InStyle MEN Magyarország írása.

