Visszatérni vagány: exkluzív interjú a Big Time Rush zenekarral

Közel 15 éve annak, hogy megalakult a Big Time Rush zenekar: kezdetben tulajdonképpen „csak” a képernyőn, a Nickelodeon csatorna azonos című sorozatában létezett, amiben négy minnesotai hokijátékos, Carlos, Kendall, James és Logan Hollywoodba költözött, miután kiválasztották őket a banda tagjainak. Csakhogy a srácok idővel kiléptek a 2009-ben debütáló széria keretei közül, és átültették a képzeletbeli csapatukat a valóságba.

Szóval annak ellenére, hogy a show 2013-ban befejeződött, ők azért még folytatták tovább egy kicsit a (közös) zenei karrierjüket: összesen három stúdióalbummal droppoltak, és világszerte turnéztak a számaikkal. Aztán egy időre mégis benyomták a szünet gombot, a reunionra pedig 2020-ig kellett várnia a fanoknak – ekkor ugyanis virtuálisan összegyűltek, hogy örömet okozhassanak a karanténban ülő rajongóiknak, a Rushereknek az egyik legnépszerűbb daluk, a Worldwide tizedik évfordulójának apropójából. Később pedig nem tudtak ellenállni az ÓRIÁSI nyomásnak: ismét koncertezni kezdtek, majd 10 év kihagyás után 2023-ban új lemezt adtak ki Another Life címmel.

A hála korral jár?

„A múltban mindannyian meg akartuk próbálni elválasztani magunkat a zenekartól, a sorozattól” - árulta el nekünk Kendall Schmidt. „Kerestük a módját annak, hogy kitűnhessünk a tömegből, hogy úgymond elkülönítsük magunkat egymástól, és azt hiszem, meg is tettük ezt. Közben rájöttünk arra is, hogy a bandánk egy borzasztóan különleges dolog. Amikor fiatal az ember, nem feltétlen látja ezt így, úgy van vele, ez csak egy része az életének. De valójában ez egy hatalmas szelete, még mindig az. Viszont már idősebbek vagyunk – nem sokkal, de azért mégis -, és azt éreztük, nem szabad magától értetődőnek venni, hogy ez olyasvalami, ami régóta áldást jelent nekünk. Úgy döntöttünk, hogy folytatnunk kell.”

forrás: Justin Schmalholz (@lakejustin) A Big Time Rush zenekar exkluzív interjút adott a JOY.hu-nak!

Bakancslista a bandának!

Hogy vannak-e még pontok a karrierbakancslistájukon? NANÁ! Logan Henderson azt mondja, fontos számukra, hogy folyamatosan fejlődjenek, mert az izmokat is állandóan edzeni kell, nap mint nap arra törekednek, hogy jobbak legyenek, és inspirálódjanak a stúdióban, ezáltal új zenéket írhassanak: „Nem vagyok biztos benne, hogy valaha is eljuthatna bárki arra a pontra, amikor kijelentheti, mindent tud. Soha nem volt olyan pillanat, amikor azt gondoltuk volna, hogy megcsináltuk, és ez nagyszerű. Mindig igyekszünk új dolgokat kipróbálni.”

Az volt a céljuk, hogy megmutassák, hogy hangzik ma a Big Time Rush, milyenek azok a dalok, amelyek ebben a periódusban önazonosak számukra és harmonizálnak mindazzal, amin éppen keresztülmennek – egyáltalán, kik ők ma? „Vonzott minket a gondolat, hogy ezt kitaláljuk, aztán elinduljunk ezen az ösvényen. Rengeteget dolgoztunk az Another Life albumon. Azt hiszem, minél több helyre eljutunk a turnéink során, annál jobban megismerjük magunkat egyénenként, de azt is, hogyan működünk bandaként. Katartikus utazás ez, elképesztő, hogy lehetőséget kaptunk rá” - magyarázta Logan.

forrás: Justin Schmalholz (@lakejustin) Carlos, Kendall, James és Logan december 16-án Budapesten is fellépnek az In Real Life Worldwide Tour elnevezésű turnéjuk részeként az MVM Dome-ban.

Csak egészségesen!

Persze meg kellett kérdeznem tőlük, szerintük őket mi teszi erőssé, mint csapat, mire Carlos PenaVega rávágta, harmónia, összhang van köztük – ez azonban nem jelenti azt, hogy követnék azt a bizonyos „tipikus” fiúzenekar sztereotípiát, amiben a tagok szinte szinkronban mozognak. „Ez tesz minket különlegessé. Van, hogy együtt táncolunk, vagy éneklünk, de van, hogy nem.”

Apropó harmónia! Ha nem videóhíváson keresztül készítettük volna az interjút, talán el sem hinném, mennyire ösztönösen, egyeztetés nélkül veszik át a szót egymástól, hogy minden kérdésemre másikuk felelhessen – szóval a negyedikre már a negyedik tag, James Maslow válaszolt, és kiemelte, a külön töltött idő egyik napos oldala az, hogy esélyük volt egyénileg felnőni és fejlődni. Utólag kiderült, mindannyian ugyanabba az irányba haladtak, és mindannyian sokat foglalkoznak a fizikai, illetve a mentális egészségükkel.

„Úgy tértünk vissza a bandához, hogy jobban tiszteljük magunkat és egymást. Tudatosan törődünk azzal, hogy meggyőződjünk róla, mindenkinek jó az, amit csinálunk, a rajongóinknak is. Nem csak a munka kedvéért dolgozunk. Olyan áldott helyzetben vagyunk, hogy nem kell megtennünk, ha nem akarjuk, ezáltal esélyünk van arra, hogy olyan művészileg a legjobbra törekedhessünk, továbbá a legokosabb döntéseket hozhassunk a mentális, és a fizikai egészségünk érdekében, végsősoron pedig a projektet illetően is.”

Nosztalgiázásra fel!

Idén júliusban például elindították az In Real Life Worldwide Tour elnevezésű koncertsorozatukat, melynek estéin az őket összehozó sorozat ÖSSZES epizódjának MINDEN dalát előadják élőben (a felkészülésben Carlosra támaszkodtak, mert ő a Big Time Rush-ért rajongó gyerekei miatt már többször is újranézte a részeket), többek között Budapesten is, ahol december 16-án az MVM Dome-ban lépnek fel – és még a szériaból ismert Katelyn Tarver (Jo), illetve Stephen Kramer Glickman (Gustavo) is csatlakoznak hozzájuk előzenekarként. Bár sokat változtak a széria debütálása óta, van, ami örök, méghozzá az, hogy mennyire – gyermeki módon - izgatottak amiatt, hogy együtt zenélhetnek, korábban sosem látott helyekre utazhatnak. „Ez nem megy ki a divatból és mindig velünk marad” – hangsúlyozta Logan.

„Remélhetőleg egy kicsit felnőttünk, de azt hiszem egészséges egyensúlyban maradtunk gyerekek, éretlenek is bizonyos tekintetben. Ez teszi érdekessé és szórakoztatóvá az életet.”

És hadd mondjuk el neked, hogy még kapható a JOY magazin REBEL Issue lapszáma, ami most kifejezetten azoknak készült, akik nem félnek önmaguk lenni - és nem foglalkoznak a környezetük véleményével - mint például a Big Time Rush tagjai, vagy a címlaplányunk, a rapper Sisi, aki betört a pasik által uralt világba! Hol kapható? Keresd a legközelebbi árusító helyet, nézd meg ITT!

Még kapható a JOY REBEL Issue, Sisivel a címlapon!