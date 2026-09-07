Evan Rachel Wood ráadásul most elárulta: nemcsak az esett rosszul neki, hogy lecserélték, hanem az is, ahogyan mindez történt.

Egy szerep, amelyhez szívesen visszatért volna

Evan Rachel Wood mindössze 11 éves volt, amikor az 1998-as filmben eljátszotta Kylie Owenst, Sandra Bullock karakterének, Sallynek az egyik lányát. A folytatásban azonban már Joey King alakítja Kylie-t, míg húga, Antonia szerepét Alexandra Artrip helyett Maisie Williams kapta meg. Wood korábban egyértelművé tette, hogy a távolmaradás nem az ő döntése volt. Szívesen visszatért volna a folytatásba, és állítása szerint még azt is felajánlotta, hogy akár egyetlen jelenetben vagy néhány mondat erejéig szerepelne. A készítők azonban közölték vele, hogy új színésznővel képzelik el Kylie karakterét.

Különösen rosszul esett neki a hallgatás

A történet most újabb fordulatot vett, amikor Wood elárulta, hogy a régi stáb tagjai közül senki nem kereste meg őt a szereplőcsere miatt. Egyetlen ember tett felé gesztust: éppen az a Joey King, aki átvette tőle Kylie szerepét. Wood az Instagramon külön megköszönte Kingnek, hogy kapcsolatba lépett vele, és rendkívül kedvesnek nevezte a színésznőt. Joey King később szintén beszélt a találkozásukról, és elmondta, mennyire hálás Wood támogatásáért. Azt is hangsúlyozta, hogy elődje gyerekként különlegessé tette Kylie karakterét. Wood szavai ugyanakkor azért keltettek feltűnést, mert az eredeti film két legnagyobb sztárja, Sandra Bullock és Nicole Kidman is visszatért a folytatásba. A színésznő megjegyzéséből az derül ki, hogy az eredeti produkcióban dolgozók közül sem kereste meg őt senki.

Ezért döntöttek a szereplőcsere mellett

Susanne Bier rendező szerint a döntés mögött nem személyes okok álltak. A második rész történetében Sally lányai frissen végzett, huszonéves fiatal nőkként jelennek meg, ezért a készítők szerint elkerülhetetlen volt, hogy új színésznőket válasszanak a szerepekre. Wood ezt részben meg is érti, ugyanakkor korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy Alice Hoffman The Book of Magic című regényének története alapján szerinte lett volna lehetőség arra, hogy visszatérjen. Úgy látja, a film jelentősen átalakította a könyv történetét.

Van valami, amit nem lehet eljátszani.

forrás: Átkozott boszorkák

A színésznő számára a kimaradás elsősorban érzelmi veszteség. Gyerekként szoros kapcsolat alakult ki közte, Alexandra Artrip és az eredeti szereplőgárda között, ezért különleges élmény lett volna felnőttként visszatérni ugyanabba a világba. Wood szerint annak, hogy évtizedekkel később ugyanazok a színészek találkoznak újra, van egy olyan története és érzelmi súlya, amelyet egyszerű szereposztással nem lehet újrateremteni. Éppen ezért sajnálja, hogy ez a találkozás végül nem valósulhatott meg. Mindezek ellenére nem Joey Kinget hibáztatja a történtekért, éppen ellenkezőleg. Wood nyilvánosan is támogatásáról biztosította utódját, miközben világossá tette: az, ahogyan a készítők kezelték a visszatérésének kérdését, továbbra is fájó pont számára. Az Átkozott boszorkák 2. 2026 szeptemberében érkezik a mozikba, Sandra Bullock és Nicole Kidman mellett többek között Joey King, Maisie Williams és Lee Pace szereplésével.