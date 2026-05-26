Sokkoló fordulat az Eufória 3. évadjában: a sorozat sztárja elárulta, mit gondol a karaktere haláláról

Már csak egy rész maradt hátra az Eufória harmadik évadjából, ami a sorozat legmegosztóbbja lett: sokan úgy gondolják, hogy bár ez a show indította be sok színész karrierjét Hollywoodban, most már inkább kiszállnának belőle, ha lehet. Nos, ez akár igaz, akár nem, valakinek már biztosan nem kell visszatérnie, ha berendelik azt a bizonyos negyedik szezont, ugyanis kiírták az általa alakított szereplőt a sztoriból, méghozzá egy eléggé brutális és hátborzongató fordulattal. Igen, Jacob Elordiról van szó.

A sztár karaktere, Nate Jacobs igazából folyamatosan életveszélyben volt a harmadik évadban, mert nem tudta visszafizetni azt a kölcsönt, amit Naz (Jack Topalian) adott neki: több ujját is levágták, aztán élve eltemették, és bár Cassie (Sydney Sweeney), illetve Maddy (Alexa Demie) megpróbálták megmenteni, mire rátaláltak, egy kígyó halálra marta őt. Nate utolsó jelenetei brutálisan megrázóak voltak, az őt játszó színész viszont élvezte a felvételeket, azt mondja, valójában nagyon békés volt a koporsóban feküdni.

Sőt, még a kígyót is „szuper cukinak” nevezte, aki az utolsó képkockáknál a „kollégája” volt a sorozatban. „Nagyon bújós volt, szóval csak odakúszott mellém, kedves volt” – nyilatkozta. Jacobot az sem zavarja, hogy ilyen megrázó véget ért Nate sztorija, szerinte Nate annyi hibát követett el és olyan sötét döntéseket hozott, ami miatt cool, hogy ideáig fajultak a dolgai. „Ez a show óriási része nemcsak a karrieremnek, hanem az életemnek is. Csodálatos volt, és nagyon büszke vagyok, hogy részese lehettem ennek” – intett búcsút a sorozatnak.

Na és mit gondolsz az Eufória harmadik évadjának sminkjeiről?

Galéria / 6 kép Elemeztük az Eufória 3. évadának sminkjeit: imádod vagy utálod? Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria