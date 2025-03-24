Horoszkóp
Ez volt Erzsébet királynő kedvenc magyar süteménye

Utoljára frissült: 2025. március 24. 10:22

Forrás: Anwar Hussein/Getty Images

II. Erzsébet királynő
Amikor 1993 májusában II. Erzsébet királynő Magyarországra látogatott, természetesen minden a hivatalos programokról szólt.

Látogatás a Parlamentben, beszéd az Országgyűlésben, koronanézés – minden, ami egy királynőhöz illik. De a négynapos látogatás során történt valami egészen más is. Valami sokkal egyszerűbb, mégis szívhez szólóbb. Erzsébet királynő beleszeretett egy magyar süteménybe. És ez nem más volt, mint a Rákóczi-túrós.

A látogatás egyik állomása a bugaci pusztán volt, ahol a királynőt és Fülöp herceget hagyományos magyar vendéglátással fogadták. Volt zene, volt házias főzés, és persze volt desszert is. De a királynő tekintete megakadt egy különleges finomságon: a Rákóczi-túróson. És ahogy a visszaemlékezések szólnak, imádta. Állítólag olyan nagy hatással volt rá a süti, hogy érdeklődött a recept után is, sőt még később is emlegette, milyen finomat evett Magyarországon.

Kép
forrás: Getty Images

Nem hivalkodó, nem túl édes, de minden rétege a helyén van. Omlós, vajas linzertészta adja az alapját, erre jön a finoman édesített túrókrém, amit baracklekvár dob fel, a tetején pedig ott a habcsíkos koronája. Egyszerre házias és elegáns. Pont olyan, mint amit egy királynő is bármikor jóízűen elfogyasztana.

Rákóczi János mestercukrász alkotta meg az 1950-es években, és gyorsan klasszikussá vált. Azóta is ott a helye minden cukrászda pultjában, de talán most egy kicsit még különlegesebbnek tűnik, ha arra gondolunk, hogy egy brit uralkodó is mosolyogva kanalazta.

Bár Erzsébet királynő hivatalosan azért érkezett, hogy politikai kapcsolatokat erősítsen, valójában sokkal többet vitt haza: egy darabot Magyarországból. Talán a napfényes Bugac emléke, a citerazene hangulata, vagy épp a túrós sütemény íze, de valami biztosan megmaradt benne. És mi, magyarok, joggal lehetünk büszkék arra, hogy egy olyan édesség, amit nagymamáink is gyakran sütöttek vasárnap délután, elvarázsolta a világ egyik legtekintélyesebb asszonyát.

Olvasd el ezt is!
Ő volt Vilmos herceg magyar szerelme, Zsuzsi

