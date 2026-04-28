Ez az oka annak, hogy Erzsébet királynő és Fülöp herceg szinte sosem érintették meg egymást a nyilvánosság előtt

II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg 73 éven keresztül éltek házasságban, ám a nyilvánosság előtt szerelmükről ritkán tettek tanúbizonyságot. Szinte sosem fordult elő, hogy kamerák előtt fogták volna meg a kezüket vagy megcsókolták volna egymást közönség előtt. Mindez persze semmit sem jelent az érzelmeikre nézve, hiszen nem az a fontos egy kapcsolatban, hogy a külvilág számára mutassák, mennyire odavannak egymásért. A királynő és a herceg kapcsolata igazi tündérmesének számított, még három gyermekük házasságát is túlszárnyalták időben.

Miért voltak ennyire visszafogottak nyilvánosan?

A királyi család szakértője, Ian Loyd könyve szerint, ennek nagyon is megalapozott oka volt. A The Queen: 70 Chapters in the Life of Queen Elizabeth II könyv írója szerint az érzelemkimutatás hiánya egyáltalán nem meglepő, hiszen Fülöp gyerekkorában maga sem tapasztalt túl sok szeretetet a szüleitől. Fülöp 1921-ben született Korfun, András görög herceg és Aliz görög hercegnő ötödik gyermekeként és egyetlen fiaként. Családját száműzték, amikor másfél éves volt. Édesanyja később idegösszeomlást kapott, nővérei férjhez mentek, ő pedig Angliába került egy bentlakásos iskolába. Édesapjával megromlott a viszonya, majd 1939-ben végleg megszakadt.

Ugyanebben az évben találkozott először Erzsébettel is, akiről azt mesélték, hogy le sem tudta venni a szemét Fülöpről. “Amikor 1946 nyarán végre kibontakozott a kapcsolatuk, még a hozzájuk közel állók számára is alig adtak erre utaló jeleket” - írja Lloyd. Ezután is inkább a hivatalos, visszafogott viselkedés jellemezte Fülöpöt, akinek barátja és titkára, Mike Parker többször is mondta, hogy ne féljen gyengédebb lenni a feleségével. Mint mondta, mindig szerette volna látni, ahogy Fülöp átöleli a királynőt, de az ilyen megjegyzésekre ő csak szigorú pillantásokkal reagált.

Természetesen nem Fülöp szigora volt az egyetlen, aki tartózkodott a nyilvános érintéstől, a kor szokásai is azt diktálták. Erzsébet 1952-ben került a trónra és akkoriban még az is meghökkentő lett volna a protokoll szerint, ha kézen fogva érkezik vagy távozik Fülöppel. Bár nincs kimondott szabály arra nézve, hogy az érzelmek kimutatása tilos lenne szolgálat közben, de érdemes a minimumra csökkenteni. Épp ezért ritka az is, hogy Károly és Kamilla, vagy épp Vilmos és Katalin kézen fogva jelennek meg egy-egy eseményen. Bár utóbbi páros már jóval többet mutat ki az érzelmekből, mint mondjuk Erzsébet és Fülöp tette, ami a generációs eltérésekből is fakad.

forrás: Getty Images/Bettmann 1947 - Erzsébet vőlegényével, Fülöppel.

Zavarta Erzsébetet ez a visszafogottság?

Egyáltalán nem. Lloyd szerint érzelmileg fegyelmezett személyiség volt és kifejezetten szerette, hogy férje sem volt túlzottan kimutató típus. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne szerették volna egymást, egyszerűen csak nem érezték szükségének, hogy bizonygassák a szeretetüket idegen emberek előtt. A kapcsolatuk a háttérben volt igazán mély és szenvedélyes.

Az esküvő után Fülöp herceg egy levélben így írt a királynénak:

„Lilibet az egyetlen dolog a világon, ami számomra igazán valóságos, és az a vágyam, hogy kettőnkből egy új, közös életet formáljak, amely nemcsak ellenáll a ránk mért megpróbáltatásoknak, hanem értelmes és pozitív célt is szolgál. Megbecsülni Lilibetet? Nem is tudom, elég-e ez a szó arra, amit érzek.”

forrás: Getty Images/Hulton Deutsch 1947 novemberében, immár házasokként.

Mi volt a szeretetnyelvük?

Mindez jól mutatja, hogy minden generációnak megvan a maga szeretetnyelve. Erzsébet és Fülöp az úgynevezett „csendes generációhoz” tartoztak, amelyet a világháborúk és gazdasági nehézségek formáltak. Számukra a szeretet kifejezése nem a látványos gesztusokról szólt, hanem a méltóságról, az odafigyelésről és a mély jelentéssel bíró apró cselekedetekről. Ahogy a királynő fogalmazott: örömmel látja, hogy a következő generációk továbbviszik ezeket az értékeket, miközben a változó korhoz is igazítják őket.

