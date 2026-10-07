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Érkezik az alpha generáció? 6 sztár, akinek már most híres a gyereke
Forrás: Arnold Jerocki/Getty Images
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A közösségi média, a vörös szőnyeges események és a divatbemutatók korában sok sztárcsemete már jóval azelőtt saját rajongótábort szerez, hogy eldöntené, egyáltalán szeretne-e a reflektorfényben maradni. Hollywoodban pedig már most körvonalazódik egy új generáció. Vannak köztük, akik énekelnek, mások színészkednek, modellkednek vagy egyszerűen olyan természetességgel mozognak a kamerák előtt, mintha mindig is oda tartoztak volna. Mutatunk hat híres gyereket, akikről valószínűleg még nagyon sokat fogunk hallani.
Lássuk!
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