Ez volt az ALS első tünete, amit Eric Dane sokáig nem is vett komolyan

Az egész világ ledöbbent, amikor a Grace klinika Mark Sloanjaként megismert Eric Dane bejelentette, hogy gyógyíthatatlan beteg. A színésznél ALS-t diagnosztizáltak, innentől kezdve pedig minden idejét a számára fontos munkáknak és családjának szentelte. 2026. február 19-én, 53 évesen halt meg, azonban a diagnózis után még nekiállt egy önéletrajzi könyvnek, mely most, november 3-án megjelenik. Ebben a betegségéről is őszintén mesélt, így többek között azt is felfedte, mi volt az az első bizonyos tünet, amit sokáig nem is vett komolyan.

Először az evőpálcikával gyűlt meg a baja



Dane visszaemlékezése szerint 2024 elején lányaival, Billie-vel és Georgiával evett szusit, amikor feltűnt neki, hogy nehezen boldogul a jobb kezében tartott evőpálcikával. Bizsergést, majd zsibbadást érzett az ujjaiban, de kezdetben nem tulajdonított különösebb jelentőséget a történteknek. Valamilyen átmeneti idegi panasznak gondolta a furcsa érzést.

A probléma azonban három héttel később visszatért, és ekkor már nehezebben tudta megfogni a pálcikát. Felmerült benne, hogy egyszerűen túlterhelte a kezét, akár a sok telefonozással, de végül neurológushoz fordult. A kivizsgálások után derült ki, hogy ALS-szel küzd. Diagnózisát 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra

Mit jelent az ALS, és milyen korai tünetei lehetnek?



Az amiotrófiás laterálszklerózis, röviden ALS az akaratlagos izommozgásokat irányító idegsejteket érintő, fokozatosan súlyosbodó betegség. Ahogy ezek az idegsejtek károsodnak, az izmok gyengülnek, és idővel egyre nehezebbé válhat a mozgás, a beszéd, a nyelés vagy a légzés.

A kezdeti tünetek emberenként eltérhetnek: jelentkezhet kézgyengeség, ügyetlenség, botladozás, izomrángás vagy beszéd- és nyelési nehézség. Dane személyes beszámolójában zsibbadás is szerepel, ez azonban önmagában nem jellegzetes ALS-tünet, a betegség ugyanis általában nem érinti az érzékelést. Egy zsibbadó kézből ezért nem lehet ALS-re következtetni; a tartós vagy romló panaszok okát orvosi vizsgálattal lehet tisztázni.

A lányával váltott reggeli üzenethez később már segítség kellett



A memoár egy másik részlete megmutatja, mennyire megváltoztatta Dane hétköznapjait a betegség. Leírta, hogy Georgiának minden reggel ugyanazzal a szeretetteljes üzenettel jelentkezett: „Jó reggelt, szeretlek.” Később ezt már az ápolója segítségével diktálta a telefonba.

Ekkorra a készülékét sem tudta önállóan használni vagy elérni. A könyvben az olyan korábban magától értetődő tevékenységekre is visszagondolt, mint a fogmosás, az öltözködés vagy az evés. Ezeken a személyes részleteken keresztül írta le, milyen volt számára az önállósága fokozatos elvesztése.

A My Book of Days 2026. november 3-án jelenik meg angolul. A könyv meghatározó napokon keresztül mutatja be Dane életét, a korai hollywoodi évektől a józanságért tett erőfeszítésein át az ALS-diagnózisig. A lányainak szánt gondolatoknak is helyet adott benne, így a kötet számukra édesapjuk személyes emlékeit és nézőpontját is megőrzi.

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