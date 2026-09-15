Ezek voltak az Emmy-gála legmeghökkentőbb szettjei, amiket a netezők 1 perc alatt szétszedtek

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Az Emmy vörös szőnyege minden évben tele van meseszép ruhákkal, de persze mindig akad néhány olyan szett is, aminél az ember csak pislog egyet. Idén sem volt ez másképp. És bár a divat nyilván teljesen szubjektív, ezek a lookok bizony jócskán adtak témát az internetnek.
Shailene Woodley
A színésznő szinte minden "worst dressed" listán első helyen szerepelt most. A szettjében az emberek szerint túl sok volt a minta és a szín, ami miatt úgy tűnt, hogy az egész styling egyszerre túl sok irányba ment. Túl sok nagyon karakteres kiegészítő és darab együtt már abszolút nem fért meg egymás mellett.
Abby Elliott
A színésznő halvány rózsaszín Erdem ruhája első pillantásra romantikus választásnak tűnt, mégis több "worst dressed" összeállításban is ott landolt. Az emberek szerint a legnagyobb gond, hogy a szatén anyag egyszerűen gyűröttnek néz ki, a csípőnél megkötött bordó szalag pedig inkább felesleges elemnek, mintsem tudatos stylingnak tűnt. Az sem segített, hogy a púderes rózsaszín árnyalat nagyon közel állt Abby bőrtónusához, így az összhatás kissé fakó lett.
Kristen Bell
A színésznő ruhája kettős volt, mert egyesek nagyon imádták, de sokan ki nem állhatták. Többen is úgy vélték, hogy inkább hálóingre hasonlít, és a vállra dobott köpeny kissé bohém, neglizsés hatást keltett.
Odessa A'zion
Odessa szettje inkább megosztó volt, mint egyértelmű divatbaki. A 2026-os Emmyn egy vintage Jean Paul Gaultier összeállítást viselt: fekete, bársonyos hatású, cipzáras felsőt és hozzá illő nadrágot, rengeteg lelógó rojttal és bondage-hatású részlettel. Akiknek nem tetszett, azok főleg azt kifogásolták, hogy a szett túl jelmezszerű, túl sötét és túl sok részlettel dolgozik egyszerre.
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