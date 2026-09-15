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Ezek voltak az Emmy-gála legmeghökkentőbb szettjei, amiket a netezők 1 perc alatt szétszedtek

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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 15. 09:26

Forrás: Getty Images

Ezek voltak az Emmy-gála legmeghökkentőbb szettjei, amiket a netezők 1 perc alatt szétszedtek
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Shailene Woodley szettje egyértelműen minden worst dressed listán első helyen szerepelt. Te egyetértesz?

Az Emmy vörös szőnyege minden évben tele van meseszép ruhákkal, de persze mindig akad néhány olyan szett is, aminél az ember csak pislog egyet. Idén sem volt ez másképp. És bár a divat nyilván teljesen szubjektív, ezek a lookok bizony jócskán adtak témát az internetnek.

Shailene Woodley

A színésznő szinte minden "worst dressed" listán első helyen szerepelt most. A szettjében az emberek szerint túl sok volt a minta és a szín, ami miatt úgy tűnt, hogy az egész styling egyszerre túl sok irányba ment. Túl sok nagyon karakteres kiegészítő és darab együtt már abszolút nem fért meg egymás mellett.

Abby Elliott

A színésznő halvány rózsaszín Erdem ruhája első pillantásra romantikus választásnak tűnt, mégis több "worst dressed" összeállításban is ott landolt. Az emberek szerint a legnagyobb gond, hogy a szatén anyag egyszerűen gyűröttnek néz ki, a csípőnél megkötött bordó szalag pedig inkább felesleges elemnek, mintsem tudatos stylingnak tűnt. Az sem segített, hogy a púderes rózsaszín árnyalat nagyon közel állt Abby bőrtónusához, így az összhatás kissé fakó lett.

Kristen Bell

A színésznő ruhája kettős volt, mert egyesek nagyon imádták, de sokan ki nem állhatták. Többen is úgy vélték, hogy inkább hálóingre hasonlít, és a vállra dobott köpeny kissé bohém, neglizsés hatást keltett.

Odessa A'zion

Odessa szettje inkább megosztó volt, mint egyértelmű divatbaki. A 2026-os Emmyn egy vintage Jean Paul Gaultier összeállítást viselt: fekete, bársonyos hatású, cipzáras felsőt és hozzá illő nadrágot, rengeteg lelógó rojttal és bondage-hatású részlettel. Akiknek nem tetszett, azok főleg azt kifogásolták, hogy a szett túl jelmezszerű, túl sötét és túl sok részlettel dolgozik egyszerre.

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