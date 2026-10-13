Emlékszel a Disney szigorú szőke lányára? Meglepő dolgokat mesélt a gyereksztáréveiről

A nézők a mindig szabálykövető, maximalista Ren Stevens szerepében szerették meg, miközben a kamerák mögött egészen más életet élt. A most 42 éves színésznő új könyvében olyan történeteket osztott meg a gyerekkoráról, a családjáról és Hollywoodról, amelyek alaposan átírják a róla kialakult képet. Aki a kétezres években nézte a Disney Channel műsorait, annak valószínűleg ismerősen cseng Christy Carlson Romano neve. Az Even Stevens című sorozatban Shia LaBeouf karakterének stréber, kissé főnökösködő nővérét alakította, emellett ő kölcsönözte a hangját Kim Possible-nek, és Hilary Duff oldalán is szerepelt a Cadet Kelly című filmben. Kívülről úgy tűnt, minden összejött neki. Fiatal volt, sikeres, és sorra kapta a szerepeket. Csakhogy a Disney tökéletesnek tűnő világa mögött rengeteg bizonytalanság, rivalizálás és személyes tragédia húzódott meg. A színésznő az Once Upon a Trainwreck: The Fall and Rise of a Child Star című memoárjában most először mesél igazán részletesen arról, milyen árat fizetett azért, hogy már gyerekként híresség lett.

Már hatévesen dolgozott, és a gyerekkora nagy részét meghallgatásokon töltötte

Christy még egészen kicsi volt, amikor felfigyeltek rá egy táncversenyen. Hatéves korában már az Annie egyik színpadi feldolgozásában játszott, később pedig filmes szerepeket is kapott. Mire a legtöbb gyerek a barátaival játszott vagy az iskolai programokat várta, ő már meghallgatásokra járt, és azon dolgozott, hogy minél több szerepet megszerezzen. A színésznő elmondása szerint hamar megtanulta, hogy a szórakoztatóiparban az elutasítás a mindennapok része. Folyamatosan bizonyítania kellett, ráadásul az édesanyja is azt várta tőle, hogy minden helyzetben profiként viselkedjen.

Scarlett Johanssonnal és Macaulay Culkinnal járt iskolába

Kevesen tudják, hogy Romano egy különleges New York-i iskolába járt, ahol más gyerekszínészekkel együtt tanult. Osztálytársai között volt Macaulay Culkin, akit akkoriban szinte mindenki ismert a Reszkessetek, betörők! filmekből, valamint Scarlett Johansson is. Romano visszaemlékezése szerint Scarlett már kamaszként rendkívül magabiztos volt, és sokkal felszabadultabban beszélt a fiúkról, a bulikról és a felnőtté válásról, mint ő. A két lány között nem alakult ki szoros barátság, a színésznő pedig bevallotta, hogy gyakran bizonytalannak érezte magát Johansson társaságában.

Valójában nem is akart Disney-sztár lenni

Bár az Even Stevens hozta meg számára az igazi ismertséget, Christy eredetileg egyáltalán nem lelkesedett a lehetőségért. Tizenhat évesen úgy gondolta, már kinőtt a Disney világából, sőt, egy időben abban sem volt biztos, hogy egyáltalán színésznő szeretne maradni. Végül mégis elment a meghallgatásra, és megkapta Ren Stevens szerepét. A maximalista, folyton megfelelni akaró lány karaktere különösen közel állt hozzá, hiszen saját életében is hasonló elvárásokkal küzdött.

Shia LaBeouffal a valóságban sem volt felhőtlen a kapcsolata

A sorozat egyik legszórakoztatóbb eleme Ren és öccse, Louis állandó civakodása volt. Kiderült azonban, hogy a két színész között a kamerákon kívül sem alakult ki igazán szoros kapcsolat. Romano szerint Shia LaBeouf sokszor idegesítette, különösen azért, mert úgy érezte, kollégája olyan dolgokat is megengedhetett magának, amelyeket neki sosem néztek volna el. A rivalizálás ellenére azonban voltak olyan helyzetek, amikor együtt érzett vele. Egyszer például meghallotta, ahogy LaBeouf édesapja kiabál a fiúval, és ekkor ráébredt, hogy kollégája élete sem olyan egyszerű, mint amilyennek kívülről látszik.

Az édesanyjával való kapcsolata is komoly sebeket hagyott benne

A könyv egyik legszemélyesebb része a színésznő édesanyjával való kapcsolatát mutatja be. Romano szerint az anyja rendkívül meghatározó szerepet játszott a karrierjében, és gyerekkorától arra nevelte, hogy mindig kedves, fegyelmezett és kifogástalan legyen. Felnőttként azonban egyre inkább úgy érezte, hogy édesanyja a saját beteljesületlen vágyait is rajta keresztül próbálta megvalósítani. A színésznő azt is állítja, hogy a megkeresett pénzéből az anyja Los Angeles-i életét is finanszírozta. Romano később felismerte, hogy a folyamatos megfelelési kényszer miatt nehezen tudott nemet mondani, és sokszor olyan helyzetekben is benne maradt, amelyek ártottak neki.

Hilary Duff sikere különösen megviselte

Bár Christy a Disney egyik legismertebb színésznője volt, gyakran érezte úgy, hogy a csatorna más fiatal sztárokat részesít előnyben. Különösen Hilary Duff sikere érintette érzékenyen. Elmondása szerint a Disney világában a szőke lányok gyakran kapták a kedves, szerethető karaktereket, míg őt inkább a szigorú, nehezen megközelíthető szerepekkel azonosították. Miközben Hilary Duff egyre nagyobb sztár lett a Lizzie McGuire révén, Romano attól tartott, hogy ő lassan háttérbe szorul. Bár a két színésznő jól kijött egymással, Christy mégis versenytársként tekintett Hilaryre.

Alkohol, drogok és súlyos lelki problémák következtek

A gyereksztárévek után Romano számára különösen nehéznek bizonyult az átmenet a felnőtt színészi karrierbe. A korábbi sikerek ellenére egyre kevesebb lehetőséget kapott, és az identitásával is komolyan küzdött. Memoárjában őszintén beszél az alkohol- és droghasználatáról, az étkezési zavarairól, valamint azokról a bántalmazó kapcsolatokról, amelyek tovább nehezítették az életét. Anyagi problémákkal is szembesült, és egy idő után úgy érezte, teljesen elveszítette az irányítást a saját sorsa felett. A színésznő szerint gyerekként annyira hozzászokott ahhoz, hogy mások mondják meg neki, mit kell tennie, hogy felnőttként is nehezen tudta felismerni és képviselni a saját igényeit.

Ma már egészen más életet él

Christy Carlson Romano ma férjével és két lányával Texasban él, és a közösségi médiában is aktív. Saját bevallása szerint az anyaság, a józanság és a múltjával való szembenézés segített neki abban, hogy újraépítse az életét. Bár rengeteg fájdalmas emléket őriz a Disney-korszakból, nem tagadja, hogy a gyerekkori sikerek fontos lehetőségeket is adtak neki. Ugyanakkor szeretné, ha a története figyelmeztetés lenne azoknak a szülőknek, akik mindenáron hírességet szeretnének faragni a gyerekeikből. Mert miközben a nézők egy tökéletes, mindig mosolygó Disney-sztárt láttak, a valódi Christy Carlson Romano hosszú éveken át azért küzdött, hogy kiderítse, ki is ő valójában.

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