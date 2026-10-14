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„A leggyorsabb módja annak, hogy nőként tönkretedd az életed, ha a rossz férfival vállalsz gyereket” - Emily Ratajkowski vallomása az egyedülálló anyaságról
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„A leggyorsabb módja annak, hogy nőként tönkretedd az életed, ha a rossz férfival vállalsz gyereket” - Emily Ratajkowski vallomása az egyedülálló anyaságról
Emily Ratajkowski őszintén mesélt arról, hogyan lett a korábban rettegett egyedülálló anyaság az élete egyik legnehezebb, mégis felszabadító fordulata.
Egy szakítás után éppen elég feldolgozni, hogy a közösen elképzelt jövőből végül valami egészen más lett, közben pedig ott vannak a környezet együttérzőnek szánt, mégis kellemetlen reakciói is. Emily Ratajkowski pontosan ezt élte át, amikor véget ért a házassága: nehezen viselte a sajnálkozó pillantásokat, és azt, hogy mások szemében hirtelen ő lett a nő, akit nem választottak. Csakhogy a saját történetét idővel egészen másképp kezdte látni.
A modell egy júniusban, a The Cut-ban megjelent esszében írt a házassága széteséséről, az egyedülálló anyasághoz kapcsolódó félelmeiről és a szakítás utáni randizásról. Az egyik legerősebb gondolata arról szólt, mennyire kiszolgáltatottnak képzelte korábban azt a nőt, aki a számára rossz partnerrel vállal gyereket. A történet azonban ennél a félelemnél jóval tovább megy.
Már gyerekként félt az egyedülálló anyaságtól
Emily azt írta, már gyerekként úgy gondolta, mindenképpen el kell kerülnie, hogy egyszer egyedülálló anya legyen. A kifejezést megbélyegző címkének érezte, és azt társította hozzá, hogy egy nőnek rengeteg felelőssége marad, miközben elveszíti a szabadságát és a biztonságát. Már ilyen fiatalon úgy gondolta, hogy:
„A leggyorsabb módja annak, hogy nőként tönkretedd az életed, ha a rossz férfival vállalsz gyereket”
Ez a mondat önmagában keményen hangzik, a szövegben azonban a korábbi félelmeit írja le. Emily és Sebastian Bear-McClard 2018-ban házasodtak össze, kisfiuk, Sylvester 2021 márciusában született, a modell pedig 2022-ben beadta a válókeresetet. Amikor ő maga is egyedülálló anya lett, szembe kellett néznie azzal az élethelyzettel, amelytől korábban annyira tartott.
A sajnálkozó pillantásokból nem kért
A szakítás után Emily számára különösen fájdalmas volt, ahogyan mások reagáltak rá. Az együttérző arckifejezések mögött azt érezte, hogy elutasított, magára hagyott nőként tekintenek rá. Nehezen viselte, hogy a környezete reakcióiban önmaga olyan változatával találkozott, akivel nem akart azonosulni.
Közben az anyaság mellett újra szeretett volna kapcsolódni a nőiességéhez és a vágyaihoz is. Randizni kezdett, és azt kereste, ki szeretne lenni a házassága után. Leírta, hogy fontos volt számára újra kívánatosnak érezni magát, miközben a kisfia körüli teendők továbbra is meghatározták a mindennapjait.
Az újrakezdéshez nem kellett mindig erősnek látszania
Emily a randizás során egy olyan énjét próbálta előtérbe helyezni, aki független, magabiztos, és látszólag semmit sem vár a férfiaktól. Idővel azonban felismerte, hogy ez a szerep sem tükrözi teljesen azt, amire valójában szüksége van. Attól, hogy másképp viselkedett, mint korábban, még nem kerültek automatikusan a helyükre az érzései.
Az egyik fontos felismerése végül az volt, hogy a házasságából való kilépéshez bátorság kellett. Sok fájdalommal és komoly áldozatokkal járt, de ő hozta meg ezt a döntést. Amikor erre kezdett figyelni a sajnálkozó pillantások helyett, önmagára is másképp tudott tekinteni: olyan nőként, aki képes nemet mondani, és elindulni egy új élet felé.
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