Megható posztban intett búcsút az Emily Párizsban főszereplője a sorozatnak

December 24-én megérkezik az Emily Párizsban hatodik, befejező évadja a Netflixre, szóval utoljára utazhatunk Franciaországba Emily Cooperrel: és bár nekünk maradt még pár hónapunk erre, a karaktert alakító Lily Collins máris elbúcsúzott ikonikussá vált szerepétől az Instagramján. „Ez volt az utolsó napom Emilyként a forgatáson” – írta a színésznő szeptember 18-án a social media platformján.

„Nem találok szavakat. Lehetetlen szavakba önteni, mit jelentett számomra ez az utazás. Emily olyan sok éve része az életemnek, és évadról évadra újra és újra meglepett, inspirált, kihívások elé állított engem. Köszönöm, Darren Star, hogy megálmodtad ezt a végtelenül optimista, Párizsban élő amerikai lányt, aki folyton kilép a komfortzónájából, és miközben új életét építi, megtanul bízni önmagában, ugyanakkor másokra is támaszkodik” – üzent a szériát kitaláló Darren Starnak.

Lily a posztjában hálát adott azért, hogy rá bízták Emily megformálását, de köszönetet mondott a stábnak, az íróknak, a rendezőknek és természetesen a színésztársainak, akiket immár a családtagjainak tart. „Miattatok éreztem otthon magam ebben a világban.” De a színésznő küldött egy hatalmast mercit a fanoknak is, akik az első évad bemutatása óta támogatják őket.

„Örökre magammal viszem ezt a fejezetet. A búcsú teljesen szürreális és keserédes érzés, de hihetetlenül büszke és hálás vagyok, amiért én lehettem ő. És amiért részese lehettem valami ennyire örömteli dolognak. Ez örökre megváltoztatott. Au revoir, Emily Cooper…” - zárta sorait Lily Collins.

Mi pedig már alig várjuk, hogy megtudjuk, pontosan hogyan is zárul le Emily története Párizsban, de addig sem hagyunk téged unatkozni! Ajánlunk pár sorozatot, amit ledarálhatsz karácsonyig!

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