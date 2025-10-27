Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Sztárok
  3. Magyar sztárok

Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője

#Magyar Sztárok
#Miss Hungary
#simon böske
#első magyar szépségkirálynő
Kerekes Vivien
Mutasd a cikkeit

A JOY.hu vezető online szerkesztője. Olyan típus vagyok, hogy ha belekezdek végre val...

Sztárok, Magyar sztárok
Utoljára frissült: 2025. október 26. 10:16

Forrás: Getty Images

Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője
A nap cikke

Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot

Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Olvasd el!

Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak

Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.

Olvasd el!

Az influenza elleni oltás 7 mellékhatása, amiről tudnod kell

Az influenza elleni oltás alapvetően nagyon jó dolog, de természetesen vannak mellékhatásai.

Olvasd el!

7 étel, amit soha ne akkor egyél, amikor teljesen üres a gyomrod

Ha eddig ezeket etted reggelire, akkor ideje változtatnod! Azt is elmondjuk, miért!

Olvasd el!

74 évesen is szívdöglesztő az egykori Bond-lány: ez Jane Seymour szépségének titka

Ez Jane Seymour szépségének legfontosabb titka.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 27.: a Nyilasok kellemetlen szituációba keverednek, a Halak végre meglátják a fényt az alagút végén

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Facebook
Twitter
Pinterest
Simon Böske 1929-ben lett Magyarország legszebb nője, majd még abban az évben Miss Európának is megválasztották.

Tudtad, hogy az első szépségkirálynőt Magyarországon még a 80-as években választották meg, és aki elnyerte ezt a címet, még ugyanebben az évben Miss Európa is lett? Sokan azt gondolják, hogy most Molnár Csillára gondolunk, de ez tévhit: ő ugyan a Magyarország Szépe címet kapta meg 1985-ben, és a modern szépségversenyek fontos figurája lett, valójában az első magyar szépségkirálynő nem ő volt.

Ezt a címet Simon Böske kapta meg, aki 1909-ben született, és mindössze 16 éves volt, amikor felfedezték szépségét. Sorra nyerte a versenyeket: a Keszthelyi Korzó Szépévé, majd a Balaton Tündérévé választották, 4 évvel később pedig jelentkezett az első Miss Hungary (akkor még Miss Hungária) versenyre. Ekkor 20 éves volt, és ez már önmagában is hatalmas elismerés volt.

Képzelheted, micsoda ünneplés várta Simon Böskét, amikor kiment Párizsba a Miss Európa versenyre, és őt választották meg első helyezettnek tizenhat ország indulója között. Bár az volt a terv, hogy a későbbiekben Böske Miss Európaként részt vesz az Amerikában megrendezendő Miss Universe versenyen, erre sajnos nem került sor.

Simon Böskét többször is bántották zsidó származása miatt, a II. világháború pedig nagyon nehéz időszak volt életében. Kétszer volt házas, második férjével sokáig kitartottak egymás mellett. Az egykori szépségkirálynő egészsége nagyon megromlott, végül 1970-ben hunyt el Budapesten, teljesen elfeledve.

Ezt is nézd végig:

Galéria / 55 kép

Ő volt Miss Universe, azaz a világ legszebb nője a születési évedben

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Kép
Szépség

74 évesen is szívdöglesztő az egykori Bond-lány: ez Jane Seymour szépségének titka

Ez Jane Seymour szépségének legfontosabb titka.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 27.: a Nyilasok kellemetlen szituációba keverednek, a Halak végre meglátják a fényt az alagút végén

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Kép
Egészség

7 étel, amit soha ne akkor egyél, amikor teljesen üres a gyomrod

Ha eddig ezeket etted reggelire, akkor ideje változtatnod! Azt is elmondjuk, miért!

Kép
Életmód

Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak

Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.

Kép
Önismeret

7 ok, amiért a felnőtt barátságok jótékony hatással vannak az egészségedre

A felnőtt barátság az élet egyik legértékesebb ajándéka. Gyerekként a barátkozás természetes, azonban minél idősebbek vagyunk, annál nehezebben tudunk minőségi, értékes kapcsolatokat kiépíteni. Pedig pont ebben az életszakaszban lenne a legnagyobb szükségünk rá – amikor a világ gyors, a stressz állandó, és a hétköznapok zajában könnyű elveszíteni a saját hangunkat...

Kép
Önismeret

Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot

Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!