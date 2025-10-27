Promóciók
Így gyönyörű volt Magyarország első szépségkirálynője
Forrás: Getty Images
Tudtad, hogy az első szépségkirálynőt Magyarországon még a 80-as években választották meg, és aki elnyerte ezt a címet, még ugyanebben az évben Miss Európa is lett? Sokan azt gondolják, hogy most Molnár Csillára gondolunk, de ez tévhit: ő ugyan a Magyarország Szépe címet kapta meg 1985-ben, és a modern szépségversenyek fontos figurája lett, valójában az első magyar szépségkirálynő nem ő volt.
Ezt a címet Simon Böske kapta meg, aki 1909-ben született, és mindössze 16 éves volt, amikor felfedezték szépségét. Sorra nyerte a versenyeket: a Keszthelyi Korzó Szépévé, majd a Balaton Tündérévé választották, 4 évvel később pedig jelentkezett az első Miss Hungary (akkor még Miss Hungária) versenyre. Ekkor 20 éves volt, és ez már önmagában is hatalmas elismerés volt.
Képzelheted, micsoda ünneplés várta Simon Böskét, amikor kiment Párizsba a Miss Európa versenyre, és őt választották meg első helyezettnek tizenhat ország indulója között. Bár az volt a terv, hogy a későbbiekben Böske Miss Európaként részt vesz az Amerikában megrendezendő Miss Universe versenyen, erre sajnos nem került sor.
Simon Böskét többször is bántották zsidó származása miatt, a II. világháború pedig nagyon nehéz időszak volt életében. Kétszer volt házas, második férjével sokáig kitartottak egymás mellett. Az egykori szépségkirálynő egészsége nagyon megromlott, végül 1970-ben hunyt el Budapesten, teljesen elfeledve.
