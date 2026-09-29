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A transznemű színész, Elliot Page félmeztelenül pózol: kockahasat villantott
Forrás: Kevin Winter/Getty Images
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Miután Christopher Nolan Odüsszeia filmjében bizonyított Sinon karaktereként, most a New York magazin legelső Men’s Style issue-jának címlapján találkozhatunk Elliot Page-dzsel. A jelenleg harminckilencéves sztár tagadhatatlanul fantasztikus formában van: egy gőzfürdőben, félmeztelenül villantott kockahasat a magazinnak.
Elliot Page egyébként 2020 decemberében az Instagramján jelentette be, hogy transznemű, és azt mondja, a posztja után sok szeretetet és támogatást kapott ugyan, de rengeteg gyűlölködő megjegyzés is érte őt a döntése miatt. Nyíltan beszél arról is, hogy a nemátalakító műtét „nem csak megváltoztatta, de meg is mentette az életét”.
Több sztár is nyíltan beszél arról, hogy gyermeke transznemű!
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