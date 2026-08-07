Életmód
Ők Elliot Page exei: ezek a nők és férfiak rabolták el eddig a szívét
Forrás: Getty Images
Ők Elliot Page exei: ezek a nők és férfiak rabolták el eddig a szívét
A transznemű sztár többször is volt már szerelmes, ráadásul elég sok híresség szerepel az exei között.
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Elliot Page korábban szinte sosem beszélt magánéletéről, pedig elég sok kíváncsiskodó interjúval volt már dolga! A sztár azonban sokáig egyáltalán nem osztott meg részleteket, épp ezért lepett meg mindenkit, amikor megjelent 2023-ban saját memoárja, a Pageboy. Ebben ugyanis több olyan kapcsolatáról mesélt, amelyről korábban senki sem tudott.
És talán téged is meglepnek a listában szereplő nevek! Nemcsak azokat gyűjtöttük össze, akikről biztosan tudni lehet, hogy Elliot Page partnerei voltak, hanem azokat a sztárokat is, akikről pletykálták, hogy együtt vannak, és egyikük sem tagadta a hírt. A lista így egyszerre mutatja meg Elliot Page valóban ismert szerelmi történetét és azt is, mennyi találgatás övezte a magánéletét az elmúlt több mint húsz évben.
Íme Elliot Page megerősített és pletykált exei:
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