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Ők Elliot Page exei: ezek a nők és férfiak rabolták el eddig a szívét

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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. augusztus 7. 09:06

Forrás: Getty Images

Ők Elliot Page exei: ezek a nők és férfiak rabolták el eddig a szívét
A nap cikke

Ők Elliot Page exei: ezek a nők és férfiak rabolták el eddig a szívét

A transznemű sztár többször is volt már szerelmes, ráadásul elég sok híresség szerepel az exei között.

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A transznemű sztár többször is volt már szerelmes, ráadásul elég sok híresség szerepel az exei között.

Elliot Page korábban szinte sosem beszélt magánéletéről, pedig elég sok kíváncsiskodó interjúval volt már dolga! A sztár azonban sokáig egyáltalán nem osztott meg részleteket, épp ezért lepett meg mindenkit, amikor megjelent 2023-ban saját memoárja, a Pageboy. Ebben ugyanis több olyan kapcsolatáról mesélt, amelyről korábban senki sem tudott.

És talán téged is meglepnek a listában szereplő nevek! Nemcsak azokat gyűjtöttük össze, akikről biztosan tudni lehet, hogy Elliot Page partnerei voltak, hanem azokat a sztárokat is, akikről pletykálták, hogy együtt vannak, és egyikük sem tagadta a hírt. A lista így egyszerre mutatja meg Elliot Page valóban ismert szerelmi történetét és azt is, mennyi találgatás övezte a magánéletét az elmúlt több mint húsz évben.

Íme Elliot Page megerősített és pletykált exei:

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Ők Elliot Page exei: ezek a nők és férfiak rabolták el eddig a szívét

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