Elképesztően drága adventi naptárt árul Meghan Markle: kiakadtak a rajongók

Sussex hercegnéje saját életmódmárkája, az As Ever kínálatában dobta piacra első adventi naptárát, amely jóval több egy egyszerű csokoládés doboznál. A limitált kiadású ünnepi termék személyes részleteket is rejt, az ára pedig egyértelműen a luxuskategóriába sorolja. Az adventi naptár 24 kézzel készített csokoládét tartalmaz, és Meghan a prémium édességeiről ismert Compartés márkával közösen készítette el. A válogatásban több olyan íz is megjelenik, amely szorosan kapcsolódik az As Ever világához, köztük különböző gyümölcsös, lekváros inspirációjú édességek.

A csomagolás talán még maguknál a csokoládéknál is személyesebb. A dobozon Meghan és Harry kaliforniai, montecitói otthonának ünnepi hangulatú illusztrációja látható. A rajzon a házaspár kertje, pálmafák és más, az amerikai életükhöz kapcsolódó részletek is feltűnnek. A hercegné még egy apró, de látványos személyes elemet is belevitt a dizájnba: a csokoládékon szereplő számokat Meghan kézírása alapján formázták meg, és aranyszínű díszítéssel tették még ünnepibbé. A különleges kiadásért azonban mélyen a zsebbe kell nyúlni. Az adventi naptár ára 148 dollár, vagyis átszámítva nagyjából 50 ezer forint körüli összeg. Ezzel a termék egyértelműen nem a hagyományos szupermarketes adventi naptárak konkurense, hanem inkább egy exkluzív karácsonyi ajándéktárgy. Az adventi naptár ráadásul csak egy része Meghan ünnepi kínálatának. Az As Ever karácsonyi kollekciójában több más prémium termék is helyet kapott, köztük lekvárok, teák, gyertyák, csokoládék és ajándékcsomagok.

Meghan Markle ezzel tovább erősíti azt az irányt, amelyet az elmúlt időszakban saját márkájával követett: az As Ever már nem csupán gasztronómiai termékeket kínál, hanem egy komplett, luxus életmódvilágot próbál felépíteni. Az adventi naptár pedig ennek talán az egyik legszemélyesebb darabja. Meghan ugyanis nemcsak a nevét adta hozzá, hanem saját otthonának hangulatát, kézírását és kedvelt ízeit is beépítette a termékbe.

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