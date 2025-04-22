Önismeret
Liz Hurley szerelmes, de hogy kibe, az lesokkol: világsztár édesapjába szeretett bele a színésznő
Forrás: Aldara Zarraoa/Getty Images
Idén nemcsak Valentin-napon, hanem húsvétkor is kifejezetten a szerelemé volt a főszerepek a sztárok életében: Kristen Stewart az ünnepek alatt mondta ki az igent menyasszonyának, Dylan Meyernek, Elizabeth Hurley pedig nyilvánossá tette a kapcsolatát az Instagramján.
A most 59 éves színésznő választása mindenkit ledöbbentett, ugyanis nem mással kezdett el randizni, mint Miley Cyrus apjával, Billy Ray Cyrusszal, amit egy közös fotóval jelentettek be.
„Már régóta barátok, és most úgy alakult, hogy mindketten egy időben voltak szinglik” – árulta el egy bennfentes, de állítólag még a hozzájuk közel állókat is meglepte, hogy ilyen rövid időn belül felvállalták a románcukat, ami csak pár hete tart. Amúgy a 2022-ben bemutatott a Paradicsomi karácsony című film forgatásán ismerkedtek meg.
Elizabeth akkor azt mondta, régóta Billy Ray rajongója, többek között ezért is mondott igent erre az ünnepi mozira: mivel a fia imádta a Hannah Montanát, vele együtt ő is állandóan a sorozatot nézte.
„Ezért nagyon jól ismertem Billy Rayt, és a zenéjét is.” A férfi egyébként 2024-ben vált el hivatalosan második feleségétől, Firerose-tól, előtte Miley anyjával, Tish-sel kötött házasságot, ami 1993 és 2022 között tartott, Elizabeth pedig 2007-ben mondta ki az igent Arun Nayarnak, akivel 2010-ben váltak el, úgyhogy
Nem ők az egyetlenek, akiknek egy forgatáson kezdődött a kapcsolatuk...
Hogy tetszett a cikk?
