Szó szerint felismerhetetlen! Aggódnak a rajongók a Dokik sztárjának friss fotóit látva
Forrás: Dokik
Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya
A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.
A Dokik című sorozatot valószínűleg neked sem kell bemutatni, hiszen bár 24 év telt el az első rész óta, még mindig nem veszített népszerűségéből. Gyakran felmerül a reboot ötlete, a színészek imádnak nosztalgiázni, és a streaming platformokon is rengetegen nézik újra az évadokat - leszámítva persze azt a bizonyos 9. évadot, amiről ugyebár nem beszélünk...
A 9. évad (vagy sok esetben inkább spin-off széria) kiemelt karaktere volt Dr. Denise "Jo" Mahoney, akit Eliza Coupe keltett életre, a színésznő pedig egyébként olyan sorozatokban játszott ekkortájt, mint a Happy Endings és a Community.
El sosem tűnt a filmezés világából, de tény és való, hogy háttérbe szorult, és egyre ritkábban lehetett hallani róla az utóbbi években. Most a Resident című sorozattal tért vissza, a vörös szőnyeges megjelenése azonban aggodalmat keltett a rajongókban.
Eliza Coupe fotóit látva többen is azt kommentelték, hogy rá sem ismernek a színésznőre. Noha ezúttal (még) nem szólalt meg a hozzászólások miatt, néhány éve már mesélt arról, hogy komoly ételintoleranciával küzdött, és végül a vegán életmód, illetve a cukor teljes kizárása segített abban, hogy a tünetek enyhüljenek. Később aztán az ayahuasca felé fordult, hogy kizárja a toxikus energiákat életéből, melyeket válása után tapasztalt.
