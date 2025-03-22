Horoszkóp
Szó szerint felismerhetetlen! Aggódnak a rajongók a Dokik sztárjának friss fotóit látva

Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. március 21. 16:09

Forrás: Dokik

Szó szerint felismerhetetlen! Aggódnak a rajongók a Dokik sztárjának friss fotóit látva
A színésznő többször is beszélt az elmúlt években egészségével kapcsolatos helyzetéről.

A Dokik című sorozatot valószínűleg neked sem kell bemutatni, hiszen bár 24 év telt el az első rész óta, még mindig nem veszített népszerűségéből. Gyakran felmerül a reboot ötlete, a színészek imádnak nosztalgiázni, és a streaming platformokon is rengetegen nézik újra az évadokat - leszámítva persze azt a bizonyos 9. évadot, amiről ugyebár nem beszélünk...

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Így néznek ki ma a Dokik című sorozat főszereplői, 24 évvel az első rész után

A 9. évad (vagy sok esetben inkább spin-off széria) kiemelt karaktere volt Dr. Denise "Jo" Mahoney, akit Eliza Coupe keltett életre, a színésznő pedig egyébként olyan sorozatokban játszott ekkortájt, mint a Happy Endings és a Community.

El sosem tűnt a filmezés világából, de tény és való, hogy háttérbe szorult, és egyre ritkábban lehetett hallani róla az utóbbi években. Most a Resident című sorozattal tért vissza, a vörös szőnyeges megjelenése azonban aggodalmat keltett a rajongókban.

Kép
forrás: Getty Images
Kép
forrás: Getty Images

Eliza Coupe fotóit látva többen is azt kommentelték, hogy rá sem ismernek a színésznőre. Noha ezúttal (még) nem szólalt meg a hozzászólások miatt, néhány éve már mesélt arról, hogy komoly ételintoleranciával küzdött, és végül a vegán életmód, illetve a cukor teljes kizárása segített abban, hogy a tünetek enyhüljenek. Később aztán az ayahuasca felé fordult, hogy kizárja a toxikus energiákat életéből, melyeket válása után tapasztalt.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 5 egykori gyereksztár, akikre ma már rá sem ismernél: elképesztő változáson ment át Sabrina, a tiniboszorkány!

Ezt is olvasd el!

