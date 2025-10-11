79 évesen elhunyt Diane Keaton, Hollywood legendás színésznője

Döbbenetes hírrel zárul ez a szombat este: a PEOPLE magazin megerősítette, hogy elhunyt a legendás színésznő, Diane Keaton. A világsztár 79 éves volt. A halálát Kaliforniában állapították meg, további részletek nem állnak rendelkezésre, és családtagjai megkérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket.

Diane Keaton olyan filmekkel vált világhírűvé, mint az Annie Hall (amiért Oscar-díjat is kapott), A keresztapa, később pedig vígjátékokban és romantikus komédiákban is megmutatta sokszínű tehetségét. Élete végéig aktívan forgatott: az utóbbi években a Hirtelen 70, a Talán igent mondok, a Könyvklub: A következő fejezet filmekben láthattad, tavaly pedig a Barátnők újratöltve és a Mindörökké nyár mozikban tűnt fel, de szerepelt Justin Bieber egyik klipjében is, amit az énekes a Ghost című számához forgatott.

Magánéletét mindig is fontosnak tartotta megvédeni a nyilvánosságtól, ritkán mesélt erről, de annyit tudtunk hogy a színésznő sosem ment férjhez és nem is akart megházasodni. „Nagyon örülök, hogy nem mentem férjhez. Különc vagyok. Emlékszem, a középiskolában odajött hozzám egy srác, és azt mondta: 'Egy nap jó feleség leszel.' Én pedig azt gondoltam: 'Nem akarok feleség lenni. Nem.'”

Az anyaságot viszont szerette volna megtapasztalni: az 50-es éveiben járt, amikor örökbefogadott egy lányt, majd egy fiút, Dextert és Duke-ot, akiket nagy szeretetben nevelt fel. „Az anyaság nem egy olyan késztetés volt, aminek ne tudtam volna ellenállni, inkább egy olyan gondolat volt, ami már nagyon régóta járt a fejemben, agyaltam rajta. Így hát belevágtam” - nyilatkozta 2008-ban.

Nyugodjon békében!

Szerencsére egyre több szerepet kapnak Hollywoodban 50 felett is a színésznők, ahogyan Diane is. Igazi példaképek, bebizonyítják nekünk, hogy a kor tényleg csak egy szám!

