79 évesen elhunyt Diane Keaton, Hollywood legendás színésznője
Forrás: Getty Images
79 évesen elhunyt Diane Keaton, Hollywood legendás színésznője
A mai napon megerősítették: elhunyt a csodás színésznő, Diane Keaton.
7 ruhadarab, ami öregít téged - 10 évvel idősebbnek fogsz tűnni, ha ezeket hordod
Ezeket a ruhadarabokat, ha teheted kerüld el, mert bizony akár 10 évet is dobhatnak a külsődre.
Egyre több a baj: ezek utalnak arra, hogy Meghan és Harry a válás felé sodródnak
Több jel is utal arra, hogy valami nagyon nem stimmel a páros között.
Napi horoszkóp október 11.: az Oroszlánokat kellemes meglepetés éri, a Mérlegek céltudatosak
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Döbbenetes hírrel zárul ez a szombat este: a PEOPLE magazin megerősítette, hogy elhunyt a legendás színésznő, Diane Keaton. A világsztár 79 éves volt. A halálát Kaliforniában állapították meg, további részletek nem állnak rendelkezésre, és családtagjai megkérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket.
Diane Keaton olyan filmekkel vált világhírűvé, mint az Annie Hall (amiért Oscar-díjat is kapott), A keresztapa, később pedig vígjátékokban és romantikus komédiákban is megmutatta sokszínű tehetségét. Élete végéig aktívan forgatott: az utóbbi években a Hirtelen 70, a Talán igent mondok, a Könyvklub: A következő fejezet filmekben láthattad, tavaly pedig a Barátnők újratöltve és a Mindörökké nyár mozikban tűnt fel, de szerepelt Justin Bieber egyik klipjében is, amit az énekes a Ghost című számához forgatott.
Magánéletét mindig is fontosnak tartotta megvédeni a nyilvánosságtól, ritkán mesélt erről, de annyit tudtunk hogy a színésznő sosem ment férjhez és nem is akart megházasodni. „Nagyon örülök, hogy nem mentem férjhez. Különc vagyok. Emlékszem, a középiskolában odajött hozzám egy srác, és azt mondta: 'Egy nap jó feleség leszel.' Én pedig azt gondoltam: 'Nem akarok feleség lenni. Nem.'”
Az anyaságot viszont szerette volna megtapasztalni: az 50-es éveiben járt, amikor örökbefogadott egy lányt, majd egy fiút, Dextert és Duke-ot, akiket nagy szeretetben nevelt fel. „Az anyaság nem egy olyan késztetés volt, aminek ne tudtam volna ellenállni, inkább egy olyan gondolat volt, ami már nagyon régóta járt a fejemben, agyaltam rajta. Így hát belevágtam” - nyilatkozta 2008-ban.
Nyugodjon békében!
Szerencsére egyre több szerepet kapnak Hollywoodban 50 felett is a színésznők, ahogyan Diane is. Igazi példaképek, bebizonyítják nekünk, hogy a kor tényleg csak egy szám!
