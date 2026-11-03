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Álmainkban sem hittük volna, hogy ők összejönnek! 8 elfeledett, tényleg meglepő sztárpár, akik egykor együtt voltak

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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. november 3. 08:51

Forrás: Getty Images

Álmainkban sem hittük volna, hogy ők összejönnek! 8 elfeledett, tényleg meglepő sztárpár, akik egykor együtt voltak
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Még annak ellenére is nehéz elképzelni őket együtt, hogy fotók bizonyítják: tényleg randiztak!

A szerelem néha ott bontakozik ki, ahol a legkevésbé sem számítunk rá! Akadnak sztárpárok, akikre még évtizedekkel a szakításuk után is emlékszünk, mások közös múltja viszont szinte teljesen feledésbe merült. Ezeknél a neveknél lehet, hogy neked is vissza kell nézned a régi fotókat, hogy elhidd: bizony, ők tényleg együtt jártak!

Avril Lavigne & Tyga

Tudtad, hogy Avrilnek és Kylie Jennernek van egy közös exe? Ő nem más, mint Tyga, akivel az énekesnő 2023-ban jött össze. A románcot elég privát módon kezelték, és nem is tartott sokáig: fél évvel később már szakítottak is.

Rachel McAdams & Michael Sheen

Amikor 2010-ben forgatták az Éjfélkor Párizsban című filmet, a forgatáson tényleg repkedtek a szikrák. Bár a romkomban nem Michael alakította Rachel párját, mégis közel kerültek egymáshoz, és hivatalosan is felvállalták, hogy együtt vannak. A kapcsolatuk körülbelül három évig tartott.

Nicole Kidman & Lenny Kravitz

Amikor Nicole és Tom Cruise házassága véget ért, a színésznő első komoly partnere 2003-ban Lenny Kravitz volt. Körülbelül fél évig randiztak, sőt, a pletykák szerint jegyben is jártak, bár ezt ők tagadták. Pár évvel ezelőttig, amikor is Nicole felfedte: Lenny lányát, Zoe-t már régóta ismeri, tekintve, hogy sok-sok évvel ezelőtt a zenész a vőlegénye volt.

Rosalía & Jeremy Allen White

Erre a párosra sem számítottunk! Nem sokkal azután, hogy a színész elvált korábbi feleségétől, Addison Timlintől, randizni kezdett Rosalíával. Körülbelül egy évet voltak együtt, majd a szakítás után Jeremy szinte rögtön Molly Gordonnal kezdett randizni, akit a Mackó forgatásán ismert meg.

Simon Cowell & Carmen Electra

2012 és 2013 között mindenki arról beszélt, hogy az egyik legváratlanabb sztárpár egyértelműen Simon és Carmen voltak. És valóban, nem tettünk volna rájuk nagy tétet! A kapcsolat végül is egy évig tartott körülbelül, és állítólag akkor ért véget, amikor a színésznő rajtakapta Simont Lauren Silvermannel egy ágyban. Ő az X-Faktor mentor párja azóta is egyébként.

Elon Musk & Talulah Riley

Talán nem is tudtad eddig, de Talulah Riley korábban Elon Musk felesége volt. Nem is egyszer, konkrétan kétszer házasodtak össze. 2008-ban kezdtek randizni, az első esküvő 2010-ben volt, majd 2 évre rá elváltak. Ezután 2013-ban ismét oltár elé vonultak, de 3 évre rá újra szétmentek.

Seth MacFarlane & Emilia Clarke

A Family Guy készítője (és többek között Peter Griffin ikonikus szinkronja) korábban a Trónok harca színésznőjével járt együtt. Ez valamikor 2012 és 2013 között történt, és végül azért szakítottak, mert a távkapcsolat egyszerűen nem működött köztük.

Bill Murray & Kelis

A sztárpár, akikre szintén nem számítottunk! A színész egy műsorban fedte fel, hogy 2023-ban egy ideig randizgattak, nem sokkal azután, hogy az énekesnő férje 2022-ben elhunyt rák következtében. A színész is nehéz időszakon ment keresztül, így ez hozta őket közelebb egymáshoz, de végül csak néhány randit élt meg a dolog. Egyébként 29 év a korkülönbség köztük.

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