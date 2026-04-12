Mintha valaki más lenne! Így nézett ki Eiza González a plasztikai műtétek előtt

Eiza González nevét egyre többen ismerik szerte a világban, de még ha így ennyiből nem is tudnád azonosítani, szinte biztos, hogy fotókon azonnal felismered. Játszott ugyanis a 3-test probléma című sorozatban, a Nyomd, Bébi, nyomd!-ban, a Halálos iramban egyik részében, valamint A piszkos hadviselés minisztériumában is. De ez csak néhány alkotása, 2026-ban több projektben is visszatér.

A színésznő egyébként azok közé tartozik, akik nyíltan vállalják, hogy nem egy szépészeti beavatkozásnak is alávetették magukat.2011 körül egy interjúban nyíltan elmondta, hogy megműttette az orrát, és nem egészségügyi okokból (ahogy arra sok híresség hivatkozik), hanem szimplán azért, mert nem tetszett neki a külseje. És bár ezekről nem mesélt, de szakértők szerintajaktöltésre, arckontúr-változtatásra (pl. „Bichat-zsír” eltávolításra) és egyéb finom beavatkozásokra is sor került nála.

Íme egy előtte-utána fotó a színésznőről:

Eiza González sokkal nyíltabban beszél arról, mi állt a plasztikai beavatkozásokról szóló döntések mögött, mint magáról a beavatkozásról. Fiatalon komoly önbizalomhiánnyal és testképproblémákkal küzdött. Több interjúban is elmondta, hogy nem érezte magát elég szépnek, folyamatosan másokhoz hasonlította magát és nagyon erősen hatott rá az iparág elvárása. Ehhez jött az is, hogykorán került reflektorfénybe Mexikóban, ahol a kinézeten extrém hangsúly van, így sokat kapott hideget-meleget külseje miatt.

And if already big changes:

Galéria / 9 kép Sztárok a mellplasztika előtt és után Megnézem a galériát

