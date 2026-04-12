Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

Mintha valaki más lenne! Így nézett ki Eiza González a plasztikai műtétek előtt

#Plasztika
#Külső
#Előtte utána
#eiza gonzález
#plasztika előtt
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Utoljára frissült: 2026. április 10. 10:23

Forrás: Getty Images

Mintha valaki más lenne! Így nézett ki Eiza González a plasztikai műtétek előtt
A nap cikke

Napi horoszkóp április 12.: a Kosoknak érdemes egy prioritási sorrendet kialakítaniuk, a Rákok igyekeznek függetlenekké válni

A hét utolsó napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a vasárnapi horoszkópodra szánni!

Életmód

Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson

Óriási a lehetőségek tárháza, ha izgalmas programokra vágysz Horvátországban. Mutatunk is pár konkrétumot!

Promóciók

Magyarországon minden negyedik kínai autót vásárló, a Chery mellett döntött.

Az autóvásárlás ma már jóval többről szól, mint egy egyszerű közlekedési eszköz kiválasztásáról. Egyre többen keresnek o...

Életmód

Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban

Az idei tavasz és nyár biztosan nem lesz könnyen felejthető, ha megfogadod tippjeinket!

Életmód

Hevítés, e-cigi, nikotinpárna: mi a különbség, és miért fontos?

A dohányzásról beszélni ma már nem ugyanaz, mint régen. Nemcsak azért, mert sokan érzékenyek a témára, hanem mert a való...

Életmód

Svédország már megcsinálta: füstmentes lett az egész ország

Vannak országok, amelyeknek valahogy mindig sikerül egy kicsit előrébb járniuk. Svédország például pont ilyen.

Promóciók

A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont

2026. március 25-én a divat olyan térbe érkezett, ahol a design és a művészet az uralkodó. Az Answear divat webáruház a ...

Promóciók

Elindult a szavazás az Elefánt Nagydíj 2026 jelöltjeire

Újra reflektorfénybe kerül a hazai vendéglátás legjava: elindult a szavazás az Elefánt Nagydíj 2026 jelöltjeire.

Promóciók

THE RITUAL OF AYURVEDA – Találd meg az egyensúlyt

A Rituals Cosmetics újra bemutatja legrégebb óta elérhető termékcsaládját, a The Ritual of Ayurveda-t, megújult formában...
Olvasd el!

Napi horoszkóp április 11.: a Nyilasok vállát hatalmas felelősség terheli, a Halaknak fontos döntést kell meghozniuk

A hétvége folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szombati horoszkópot is!

Olvasd el!

Heti horoszkóp április 13-19.: az Ikrek komoly lehetőséget kapnak, a Mérlegek fel merik vállalni a véleményüjet

Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Olvasd el!

Kezdődik az Emily Párizsban 6. évadjának forgatása: óriási spoilert árultak el az alkotók!

Úgy tűnik, Lily Collins karakterének egy újabb nyelvet meg kellene tanulnia, de ahogy Emily Coopert ismerjük, nem lesz ebben sem profi. Viszont lehet, hogy végre tényleg rátalál a szerelem?

Olvasd el!

Ez a tökéletes rúzs számodra tavasszal a csillagjegyed alapján

Ha tanácstalan vagy rúzsok tekintetében, akkor a horoszkópod segít!

Olvasd el!

Diana hercegné kedvenc ruhadarabja most visszatért, és menőbb, mint valaha

Egy olyan klasszikus darab hódította meg most a divat szerelmeseit, amit még Diana hercegné is imádott.

Facebook
Twitter
Pinterest
A színésznő fiatalon került a reflektorfénybe, emiatt pedig sokáig küzdött önbizalomhiánnyal.

Eiza González nevét egyre többen ismerik szerte a világban, de még ha így ennyiből nem is tudnád azonosítani, szinte biztos, hogy fotókon azonnal felismered. Játszott ugyanis a 3-test probléma című sorozatban, a Nyomd, Bébi, nyomd!-ban, a Halálos iramban egyik részében, valamint A piszkos hadviselés minisztériumában is. De ez csak néhány alkotása, 2026-ban több projektben is visszatér.

A színésznő egyébként azok közé tartozik, akik nyíltan vállalják, hogy nem egy szépészeti beavatkozásnak is alávetették magukat.2011 körül egy interjúban nyíltan elmondta, hogy megműttette az orrát, és nem egészségügyi okokból (ahogy arra sok híresség hivatkozik), hanem szimplán azért, mert nem tetszett neki a külseje. És bár ezekről nem mesélt, de szakértők szerintajaktöltésre, arckontúr-változtatásra (pl. „Bichat-zsír” eltávolításra) és egyéb finom beavatkozásokra is sor került nála.

Íme egy előtte-utána fotó a színésznőről:

Eiza González sokkal nyíltabban beszél arról, mi állt a plasztikai beavatkozásokról szóló döntések mögött, mint magáról a beavatkozásról. Fiatalon komoly önbizalomhiánnyal és testképproblémákkal küzdött. Több interjúban is elmondta, hogy nem érezte magát elég szépnek, folyamatosan másokhoz hasonlította magát és nagyon erősen hatott rá az iparág elvárása. Ehhez jött az is, hogykorán került reflektorfénybe Mexikóban, ahol a kinézeten extrém hangsúly van, így sokat kapott hideget-meleget külseje miatt.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Jane Fonda mélységesen megbánta arcplasztikáját: így nézett ki előtte

És ha már nagy változások:

Galéria / 9 kép

Sztárok a mellplasztika előtt és után

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson

Óriási a lehetőségek tárháza, ha izgalmas programokra vágysz Horvátországban. Mutatunk is pár konkrétumot!

Promóciók

Magyarországon minden negyedik kínai autót vásárló, a Chery mellett döntött.

Az autóvásárlás ma már jóval többről szól, mint egy egyszerű közlekedési eszköz kiválasztásáról. Egyre többen keresnek o...

Életmód

Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban

Az idei tavasz és nyár biztosan nem lesz könnyen felejthető, ha megfogadod tippjeinket!

Életmód

Hevítés, e-cigi, nikotinpárna: mi a különbség, és miért fontos?

A dohányzásról beszélni ma már nem ugyanaz, mint régen. Nemcsak azért, mert sokan érzékenyek a témára, hanem mert a való...

Életmód

Svédország már megcsinálta: füstmentes lett az egész ország

Vannak országok, amelyeknek valahogy mindig sikerül egy kicsit előrébb járniuk. Svédország például pont ilyen.

Promóciók

A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont

2026. március 25-én a divat olyan térbe érkezett, ahol a design és a művészet az uralkodó. Az Answear divat webáruház a ...

Promóciók

Elindult a szavazás az Elefánt Nagydíj 2026 jelöltjeire

Újra reflektorfénybe kerül a hazai vendéglátás legjava: elindult a szavazás az Elefánt Nagydíj 2026 jelöltjeire.

Promóciók

THE RITUAL OF AYURVEDA – Találd meg az egyensúlyt

A Rituals Cosmetics újra bemutatja legrégebb óta elérhető termékcsaládját, a The Ritual of Ayurveda-t, megújult formában...
Kép
Sztárok

8 híres pankrátor, aki Hollywoodban is megállta a helyét

Végül is, eredeti hivatásuk is részben a színészkedésről szól.

Kép
Sztárok

A Bridgerton család sztárja beindította a zenei karrierjét: megjelent az első lemeze, amit azonnal hallanod kell!

A Kate Sharmát alakító Simone Ashley most bebizonyította, hogy nemcsak színészkedni, hanem énekelni is tud!

Kép
Életmód

Heti horoszkóp április 13-19.: az Ikrek komoly lehetőséget kapnak, a Mérlegek fel merik vállalni a véleményüjet

Az előtted álló hét is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Kép
Életmód

Napi horoszkóp április 12.: a Kosoknak érdemes egy prioritási sorrendet kialakítaniuk, a Rákok igyekeznek függetlenekké válni

A hét utolsó napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a vasárnapi horoszkópodra szánni!

Kép
Szépség

Ez a tökéletes rúzs számodra tavasszal a csillagjegyed alapján

Ha tanácstalan vagy rúzsok tekintetében, akkor a horoszkópod segít!

Kép
Életmód

10 mondat, amit SOHA ne mondj ki hangosan szex közben

Van egy általános elképzelés arról, hogy a jó szex bizony hangos, ígynem véletlen, hogy a felnőttfilmes ipar sem a némafilmek korszakában robbant be igazán.