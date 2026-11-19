Végre vége a várakozásnak! Az éhezők viadala: Az aratás hajnala ma ugyanis megérkezett a magyar mozikba, ezúttal pedig a fiatal Haymitch történetével térhetünk vissza Panembe. A főszerepet Joseph Zada kapta, Hollywood egyik legnagyobb feltörekvője jelenleg, mellette pedig olyan kedvencekkel találkozhatunk, mint Mckenna Grace, Elle Fanning és Maya Hawke. Az előzetesek, a látványos premierruhák és a közös interjúk után most már a teljes filmet is láthatjuk – de a szereplők a vásznon kívül is tartogatnak meglepetéseket.

Kíváncsi vagy például arra, kikhez mennek haza a forgatások után? A csapatban van, aki egy másik felkapott színészbe szeretett bele, más egy civil lánnyal jár, és olyan is akad, aki idén mondta ki a boldogító igent.

Mutatjuk, kik az új Éhezők viadala sztárjainak valódi szerelmei!

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