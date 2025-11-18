Eddig Murphy először beszélt arról, milyen érzés 10 gyermek apjának lenni

A 64 éves színész egy nemrég adott exkluzív interjúban először mesélt arról, miben érzi magát a legerősebbnek apaként, és hogyan működik a mindennapokban az a bizonyos tízfős Murphy-klán.

Mindig, mindig jelen vagyok.

forrás: Chelsea Lauren/gettyimages

Murphy a Netflixess dokujának premierjén, a los angeles-i Tudum Theaterben nyilatkozott, ahol egyszerű, de meglepő őszinteséggel fogalmazta meg saját szuperképességét:

Az én szupererőm az, hogy mindig, mindig jelen vagyok. Bármelyik gyerekemet megkérdezed bármelyik napszakban, hogy ‘Hol van apád most?’, az órájukra néznek, és megmondják, a ház melyik részén vagyok éppen. Apa mindig jelen van, és mindig is így volt.

A humorista-színész összesen 10 gyermek édesapja. Első fia, Eric, 1989-ben született akkori barátnőjétől, Paulette McNeelytől. Volt feleségével, Nicole Mitchell-lel öt közös gyermekük van: Bria, Myles, Shayne, Zola és Bella. Emellett két korábbi kapcsolatából is születtek gyerekei. Melanie Browntól Angel, Tamara Hoodtól pedig Christian. Jelenlegi feleségével, Paige Butcherrel két közös gyermekük van: Izzy és Max.

A férfiak azt hiszik, őrült vagyok, a nők szerint szexi.

soha nem rejtette véka alá, milyen reakciókat kap, amikor elmondja, hány gyermeke van. A színész szerint azonban valójában egyetlen dolog tartja össze ezt a nagy, sokszínű családot, ami a stabil háttér, amit felesége ad meg nekik.

forrás: Paul Archuleta/gettyimages

Paige a középpont. Mindent ő tart össze.

Murphy és Paige Butcher 2012 óta vannak együtt, és 2024-ben, Anguilla szigetén mondták ki a boldogító igent egy intimebb, visszafogott szertartáson. A színész meghatottan beszélt róla:

Ő van mindennek a középpontjában. Ő fogta össze az egészet. Ő igazi főnyeremény.

Murphy azt mondja, bár soha nem gondolta volna, hogy egyszer tízgyermekes apuka lesz, ma már elképzelni sem tudná másként az életét.

Egyszerűen csak így alakult. Soha nem gondoltam volna, hogy tíz gyerekem lesz, de most már ez a legjobb dolog, ami valaha történt velem.

A teljes Murphy-univerzumot pedig most már a rajongók is láthatják, ugyanis a színészről készült történet, Being Eddie, már elérhető a Netflixen.

Íme az előzetes:

A magyar sztárok között van van néhány, akik a nagy család hívei!

Galéria / 12 kép 18 sztárgyerek, aki már nem is gyerek: mikor történt ez? Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria