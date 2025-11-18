Szépség
Eddig Murphy először beszélt arról, milyen érzés 10 gyermek apjának lenni
Forrás: E. Charbonneau/gettyimages
6+1 dolog, amit soha, de soha ne önts ki a lefolyóba
Sokan nem is sejtik, hogy ezeket egyáltalán nem lenne szabad a lefolyóba önteni. Az okok magukért beszélnek!
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Napi horoszkóp november 17.: a Rákoknak valaki a türelmét próbálgatja, az Oroszlánoknak érdemes a számukra fontos emberekre időt szánniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
4+1 sztár, aki brutálisan lefogyott az utóbbi időben
Nem semmi átalakulások következnek! Az alábbi sztárok rengeteget fogytak; de nem ezért néznek ki igazán jól, hanem azért, mert jól is érzik magukat a bőrükben.
Sztárok, akik 100 évig éltek és a titkukat is elárulták
Ha az ember a hollywoodi csillogásra gondol, sokszor extrém diéták, hajnali edzések és különc wellness-szokások jutnak eszébe.
A születési dátumod felfedi, mi a lelked küldetése a Földön
Sokan úgy gondolunk a születésnapunkra, mint egy egyszerű dátumra a naptárban.
A 64 éves színész egy nemrég adott exkluzív interjúban először mesélt arról, miben érzi magát a legerősebbnek apaként, és hogyan működik a mindennapokban az a bizonyos tízfős Murphy-klán.
Mindig, mindig jelen vagyok.
Murphy a Netflixess dokujának premierjén, a los angeles-i Tudum Theaterben nyilatkozott, ahol egyszerű, de meglepő őszinteséggel fogalmazta meg saját szuperképességét:
Az én szupererőm az, hogy mindig, mindig jelen vagyok. Bármelyik gyerekemet megkérdezed bármelyik napszakban, hogy ‘Hol van apád most?’, az órájukra néznek, és megmondják, a ház melyik részén vagyok éppen. Apa mindig jelen van, és mindig is így volt.
A humorista-színész összesen 10 gyermek édesapja. Első fia, Eric, 1989-ben született akkori barátnőjétől, Paulette McNeelytől. Volt feleségével, Nicole Mitchell-lel öt közös gyermekük van: Bria, Myles, Shayne, Zola és Bella. Emellett két korábbi kapcsolatából is születtek gyerekei. Melanie Browntól Angel, Tamara Hoodtól pedig Christian. Jelenlegi feleségével, Paige Butcherrel két közös gyermekük van: Izzy és Max.
A férfiak azt hiszik, őrült vagyok, a nők szerint szexi.
Eddie Murphy Eddie Murphy Színész, humorista 10cikk 0galéria 0videó Még több róla soha nem rejtette véka alá, milyen reakciókat kap, amikor elmondja, hány gyermeke van. A színész szerint azonban valójában egyetlen dolog tartja össze ezt a nagy, sokszínű családot, ami a stabil háttér, amit felesége ad meg nekik.
Paige a középpont. Mindent ő tart össze.
Murphy és Paige Butcher 2012 óta vannak együtt, és 2024-ben, Anguilla szigetén mondták ki a boldogító igent egy intimebb, visszafogott szertartáson. A színész meghatottan beszélt róla:
Ő van mindennek a középpontjában. Ő fogta össze az egészet. Ő igazi főnyeremény.
Murphy azt mondja, bár soha nem gondolta volna, hogy egyszer tízgyermekes apuka lesz, ma már elképzelni sem tudná másként az életét.
Egyszerűen csak így alakult. Soha nem gondoltam volna, hogy tíz gyerekem lesz, de most már ez a legjobb dolog, ami valaha történt velem.
A teljes Murphy-univerzumot pedig most már a rajongók is láthatják, ugyanis a színészről készült történet, Being Eddie, már elérhető a Netflixen.
Íme az előzetes:
A magyar sztárok között van van néhány, akik a nagy család hívei!
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Promóciók
Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Egy csillag minden hangulathoz
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
3 csillagjegy, aki lezár egy nagyon nehéz időszakot az életében november 18-a után
Vannak csillagjegyek, akiknek elképesztő megkönnyebbülést ígérnek az égiek az év végére. Csekkold, hogy a szerencsések közé tartozol-e!
Napi horoszkóp november 18.: az Oroszlánok a csapatjáték hívei, a Bakoknak érdemes nyitottabban gondolkodniuk
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Sztárok, akik 100 évig éltek és a titkukat is elárulták
Ha az ember a hollywoodi csillogásra gondol, sokszor extrém diéták, hajnali edzések és különc wellness-szokások jutnak eszébe.
Jennifer Garner szokatlan hobbija: lefotózza a kertjébe szálló madarakat
A színésznő egy intelligens etetőt helyezett ki az udvarában, amely fotókat is készít az oda szálló madarakról. Ez segíti őt abban, hogy a környezetében élő fajokat jobban megismerje.
A születési dátumod felfedi, mi a lelked küldetése a Földön
Sokan úgy gondolunk a születésnapunkra, mint egy egyszerű dátumra a naptárban.
10 őrülten menő adventi kalendárium, amit tényleg mindenki imádna
Ha adventi kalendárium, akkor először a csokis verzió jut eszünkbe. Ebből bőven akad, ez tény, de tudtad, hogy az alábbi kategóriákban is van jó néhány izgalmas naptár?