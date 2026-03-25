Drew Barrymore magyar édesanyját, Ildikót a világ legrosszabb szülőjének nevezte: ezért volt rossz a kapcsolatuk

De a mosolya mögött egy rendkívül sötét, traumákkal teli gyerekkor húzódik meg, pontosabban egy történet, amelynek középpontjában saját édesanyja áll. A színésznő többször is úgy fogalmazott, hogy az anyja, az egykor Ildikó Makó néven született nő, nem tudott anya lenni, sőt, egy időben a világ legrosszabb szülőjének nevezte. édesanyja, Ildikó Makó a második világháború után, egy nyugat-németországi magyar menekülttáborban született. Később az Egyesült Államokba költözött, ahol színészi karrierről álmodott, és nevét Jaid Barrymore-ra változtatta. 1971-ben feleségül ment John -hoz, aki a híres Barrymore színészdinasztia tagja volt. A kapcsolat azonban korántsem volt idilli, mivel a férfi erőszakos, alkoholproblémákkal küzdő ember volt, aki hamar elhagyta a családját, teljesen magára hagyva Drew-t és az édesanyját.

gyerekkora nem hasonlított egyetlen átlagos gyerekkorra sem. Édesanyja nem tudott stabil, biztonságos környezetet teremteni számára, sőt, gyakran épp ő sodorta veszélybe a lányát. Miközben Drew már hatévesen világhírű lett az E.T. - A földönkívüli című filmben nyújtott alakításával, a reflektorfény mögött egy teljesen más élet zajlott. Anyja rendszeresen vitte magával felnőtteknek szóló bulikba és éjszakai klubokba, többek között a legendás Studio 54-be is. Ennek következményei sokkolóak voltak, hiszen 9 évesen már cigarettázott és alkoholt fogyasztott, 11 évesen drogfüggővé vált, 12 évesen rehabilitációs kezelésre szorult, 13 évesen pedig már kórházi terápián vett részt. A nyilvánosság ekkor már partilányként emlegette, egy olyan címkével, amelyet egy gyereknek soha nem szabadna viselnie.

Drew később nyíltan beszélt arról, hogy gyerekként annyira mélyre került, hogy egy időben azt sem hitte, megéri a felnőttkort. Saját bevallása szerint 13 évesen érte el a mélypontot. Ezt az időszakot egyértelműen az édesanyja felelőtlenségének tulajdonította. Kapcsolatuk annyira megromlott, hogy Drew végül jogilag is függetlenítette magát tőle, gyakorlatilag elvált a saját anyjától. A történet azonban nem itt ért véget. elképesztő erővel kapaszkodott ki a mélyből. Bár Hollywood egy időre kiközösítette, és a karrierje megtorpant, tinédzserként újraépítette önmagát. 14 éves kora után lassan visszatért a filmiparba, majd a 90-es években ismét reflektorfénybe került, többek között a Poison Ivy - Szex, hazugság, bosszúcímű filmben. Érdekesség, hogy keresztapja, Steven Spielberg egy különös ajándékkal reagált Drew Playboy-fotózására, ugyanis egy párnát küldött neki ezzel az üzenettel: „Takarózz be vele.”

ma már kétgyermekes édesanya, Olive és Frankie nevelése tölti ki az életének középpontját. Saját bevallása szerint minden döntésében az vezérli, hogy ne ismételje meg azt, amit ő gyerekként átélt. 2020-ban elindította saját műsorát, a The Show-t, de karrierje mellett is egyértelműen a család az első számára. Édesanyjával való kapcsolata ma is ellentmondásos és távolságtartó. Bár az évek során próbáltak közeledni egymáshoz, a múlt sebei mélyek.

