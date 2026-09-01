Drake kibérelt egy egész kastélyt egy randira – és ez még csak nem is az első ilyen húzása

Miközben mások azon gondolkodnak, melyik étteremben lenne még szabad asztal, a rapper állítólag inkább kibérelt egy egész kastélyt Torontóban. A randi ráadásul nem egy régi szerelem újabb fejezete volt, ugyanis az interneten csak goth baddie-ként emlegetett Pinkchyuval töltötte az estét, akit egy YouTube-os randiműsorban ismert meg.

Húsz nő közül jutott el Pinkchyuig

Drake nemrég a 20 v 1 című YouTube-os randikihívásban szerepelt, ahol húsz nő közül kellett kiválasztania azokat, akikkel szívesen folytatná az ismerkedést. A mezőnyt végül három nőre szűkítette: Jordyn Lucasra, Lena the Plugra és Pinkchyura. Utóbbi már a műsor alatt gondoskodott róla, hogy emlékezetes maradjon. Egy ponton ugyanis minden különösebb kerülgetés nélkül megkérdezte Drake-től, venne-e házat az édesanyjának. Abszurd kérdésnek tűnhetett, csakhogy a rapper állítólag nem viccelte el a választ, később pedig kiderült, hogy a nagy gesztusokkal kapcsolatban egészen máshol húzza meg a határt, mint a legtöbben.

Egy kastély két embernek

Egy külföldi lap beszámolója szerint Drake a torontói Casa Lomát bérelte ki egy privát randira Pinkchyuval. Nem egy különtermet, nem egy lezárt éttermi részt, hanem az egész kastélyt. A Casa Loma önmagában sem éppen visszafogott helyszín, ugyanis a hatalmas épület 98 szobával rendelkezik, területe pedig közel 200 ezer négyzetláb. A hírek szerint az alkalomra a kastélyt teljesen lezárták a látogatók előtt, és mindössze a felszolgáló, a bartender, valamint a biztonsági személyzet maradt az épületben. Drake és Pinkchyu pedig mindeközben sushit vacsorázott. Mert ha már kettesben szeretnél elfogyasztani néhány makit, miért is érnéd be egy csendes éttermi sarokkal, amikor egy komplett kastély is rendelkezésedre állhat?

Pinkchyu már korábban elárulta, mennyire vonzzák a kastélyok

A választás ráadásul aligha lehetett teljesen véletlen. Pinkchyu korábban egy olyan videót is megosztott az Instagram-oldalán, amelyhez azt írta, hogy mindig is csak arra vágyott, hogy legyen valaki, akivel együtt láthat gyönyörű dolgokat. Egy másik bejegyzésében arról is mesélt, mennyire szürreális számára az, ahová az elmúlt években eljutott. Kezdetben alternatív zenékkel készített tartalmakat úgy, hogy azt sem tudta, lesz-e közönség, amely kapcsolódni tud hozzájuk, most pedig azt látja, hogy egy egész generáció ünnepli a goth kultúrát. Drake-kel való találkozása közben az internetet is gyorsan bejárta. A műsorban látott interakciójuk után Pinkchyu Instagramon csak annyit jegyzett meg tréfásan, hogy szerinte sikerült kissé összezavarnia a rappert.

És mi lett azzal a bizonyos házzal?

Pinkchyu később a TMZ-nek arról beszélt, hogy Drake valóban komolyan gondolhatta az édesanyjának szánt házat. Állítása szerint a rapper azt mondta neki, válasszon ki bármilyen ingatlanhirdetést, amelyik tetszik neki, majd egyszerűen küldje át. Hogy ebből valóban lesz-e ház, egyelőre más kérdés. Ahogyan az sem teljesen világos, merre tart Drake és Pinkchyu kapcsolata. Amikor arról kérdezték, találkozik-e még a rapperrel, Pinkchyu szándékosan homályosan fogalmazott, annyit azonban elárult, hogy a műsor forgatása után is volt néhány jó beszélgetésük.

Drake-nél a stadion is belefér egy randiba

A történet legmegdöbbentőbb része mégsem az, hogy valaki kibérel egy kastélyt egy randira, hanem az, hogy Drake esetében ez már szinte ismerős forgatókönyv. A rapper 2021-ben állítólag a Los Angeles-i Dodger Stadiumot bérelte ki, hogy kettesben vacsorázhasson Johanna Leiával. Vagyis miközben a legtöbb ember számára már egy különleges étterem vagy egy látványos helyszín is komoly randigesztusnak számít, Drake szemmel láthatóan egész épületekben és nevezetességekben gondolkodik. A Casa Loma kibérlése így első hallásra egészen elképesztőnek tűnik, Drake randitörténetében azonban lassan kialakul egy sajátos minta. Van, aki virágot visz az első találkozóra, más egy jó éttermet választ. Drake pedig, ha hinni lehet a híreknek, időnként egyszerűen bezárat egy nevezetességet.

Nemcsak Drake, de a Z-generáció is teljesen másképp gondolkozik a randikról!

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