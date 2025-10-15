A válaszok pillanatok alatt ellepték az internetet, és a kommentelők nem fogták vissza magukat. Bár akadt néhány megható vagy kedves sztori, a legtöbben inkább arról meséltek, melyik világsztár törte össze bennük végleg a rajongást. A hírességek világa ugyanis gyakran csillogónak tűnik kívülről, de ezek a történetek jól mutatják, hogy a reflektorok mögött is hús-vér emberek élnek, vagyis jók és kevésbé jók egyaránt. És bár mindenki hibázhat, van, aki után csak egy rossz emlék marad, és egy Reddit-poszt, ami örökre megmarad az interneten. A történetek természetesen személyes beszámolók, így nem mindegyiket lehet hitelesen megerősíteni, de ettől még elég sok mindent elárulnak a hírességek valódi arcáról. A következő válogatásban most ezek közül válogattunk össze néhányat.

Lássuk!

„Reese Witherspoon gonosz!" - Dolgozók elárulták, melyik sztárral volt a legszörnyűbb élményük

