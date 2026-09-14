Életmód
8 egykori Disney-sztár, aki azóta már coming outolt
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A Disney Channel fénykorában egy gyereksztárnak nemcsak a forgatáson kellett megfelelnie: a magánéletét és nyilvános imidzsét is mások irányították. Szó se lehetett arról, hogy valaki esetleg megbotránkoztató dolgot tegyen, miközben Disney-sztár! A 2000-es és 2010-es évek elején ráadásul a coming out még messze nem volt annyira természetes vagy hétköznapi része a popkultúrának, mint ma, így sok fiatal sztár akkor sem feltétlenül érezhette úgy, hogy biztonságosan beszélhet arról, ha másként éli meg a saját identitását vagy vonzalmát.
Éppen ezért feltűnő, hogy az egykori Disney-generációból később meglepően sokan döntöttek úgy, hogy nyíltan coming outolnak egy egész világ előtt. Volt, aki már tinédzserként tudta magáról, hogy nem heteroszexuális, más csak évekkel később talált szavakat arra, amit mindig is érzett. És akadt olyan is, aki transzneműként lépett a világ elé, amikor úgy érezte, hogy itt az idő.
Íme 8 egykori Disney-sztár, aki azóta már coming outolt:
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