Soha nem házasodott meg, ezek a férfiak mégis elrabolták Diane Keaton szívét egy kis időre

Egy színésznő, aki nemcsak a vásznon, hanem az életben is megtestesítette az intelligens, kissé bohém, mégis végtelenül mélyen érző nőt. Karrierje során Woody Allentől Al Pacinón át Jack Nicholsonig a legnagyobbakkal dolgozott együtt, és bár soha nem ment férjhez, szerelmi élete mégis tele volt legendás románcokkal, finom titkokkal és egy-egy fájdalmas elengedéssel.

Diane Keaton többször is elmondta, hogy számára a házasság sosem volt cél, ugyanis nem hitt abban, hogy egy papír vagy egy gyűrű tudná meghatározni a szeretet mélységét. „Egyszerűen nem volt rám szabva a házasság. Szerettem, de féltem is tőle” - vallotta egy interjúban. Ennek ellenére életében több férfi is nyomot hagyott , nemcsak a szívében, hanem a művészetében is.

Ők azok a férfiak, akik mégis elrabolták a szívét, mielőtt aztán úgy döntött, felhagy a randizással:

