Életmód
Soha nem házasodott meg, ezek a férfiak mégis elrabolták Diane Keaton szívét egy kis időre
6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek
Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Napi horoszkóp október 13.: az Ikreknek érdemes az igazságnak utánajárniuk, a Nyilasok kibontakoztathatják a kreativitásukat
A hétvége utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha
Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.
Új kutatás szerint 44 munkahely tűnhet el az AI miatt – Bill Gates tudja, melyik 3 élheti túl
Egy friss kutatás szerint 44 munkakör tűnhet el a mesterséges intelligencia térnyerésével. Miközben egyre több feladatot automatizálnak, Bill Gates szerint mindössze három szakma maradhat biztonságban. Vajon miért épp ők élik túl az AI-forradalmat, és melyik az a 44, ami veszélyben van?
"Teljesen más ember lett" - Mi történhetett Mandy Moore arcával? A fanok kiakadtak
Több száz kommentelő ért egyet abban, hogy a fotókon látható színésznő biztosan nem Mandy Moore. Pedig ő az!
Egy színésznő, aki nemcsak a vásznon, hanem az életben is megtestesítette az intelligens, kissé bohém, mégis végtelenül mélyen érző nőt. Karrierje során Woody Allentől Al Pacinón át Jack Nicholsonig a legnagyobbakkal dolgozott együtt, és bár soha nem ment férjhez, szerelmi élete mégis tele volt legendás románcokkal, finom titkokkal és egy-egy fájdalmas elengedéssel.
Diane Keaton többször is elmondta, hogy számára a házasság sosem volt cél, ugyanis nem hitt abban, hogy egy papír vagy egy gyűrű tudná meghatározni a szeretet mélységét. „Egyszerűen nem volt rám szabva a házasság. Szerettem, de féltem is tőle” - vallotta egy interjúban. Ennek ellenére életében több férfi is nyomot hagyott , nemcsak a szívében, hanem a művészetében is.
Ők azok a férfiak, akik mégis elrabolták a szívét, mielőtt aztán úgy döntött, felhagy a randizással:
