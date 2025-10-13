Horoszkóp
Soha nem házasodott meg, ezek a férfiak mégis elrabolták Diane Keaton szívét egy kis időre

Kamilla
Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. október 13. 15:09

Forrás: GETTY IMAGES

Diane Keaton
Diane Keaton Hollywood egyik legkülönösebb és legcsodálatosabb jelensége volt, az nő, aki soha nem félt önmaga lenni.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya

Egy színésznő, aki nemcsak a vásznon, hanem az életben is megtestesítette az intelligens, kissé bohém, mégis végtelenül mélyen érző nőt. Karrierje során Woody Allentől Al Pacinón át Jack Nicholsonig a legnagyobbakkal dolgozott együtt, és bár soha nem ment férjhez, szerelmi élete mégis tele volt legendás románcokkal, finom titkokkal és egy-egy fájdalmas elengedéssel.

Diane Keaton többször is elmondta, hogy számára a házasság sosem volt cél, ugyanis nem hitt abban, hogy egy papír vagy egy gyűrű tudná meghatározni a szeretet mélységét. „Egyszerűen nem volt rám szabva a házasság. Szerettem, de féltem is tőle” - vallotta egy interjúban. Ennek ellenére életében több férfi is nyomot hagyott , nemcsak a szívében, hanem a művészetében is.

Ők azok a férfiak, akik mégis elrabolták a szívét, mielőtt aztán úgy döntött, felhagy a randizással:

