Szombat este derült ki, hogy a legendás hollywoodi ikon, Diane Keaton 79 éves korában elhunyt. A hír az egész világot megrázta, a színésznő ugyanis mindenki szívébe belopta magát hosszú, sokszínű karrierje során. Egyike volt azoknak a legendás sztároknak, akikről mindenki tudta, hogy kicsoda, akiről senki sem tudott rosszat mondani, és a kollégái, barátai mind imádták. Nem véletlen, hogy mindenkit ledöbbentett és megrázott halálnak híre.

Az egyik szerep, amire viszont sosem vágyott, az a feleség szerepe volt. Pedig Diane Keaton pályafutása során több híres románcot is megélt, köztük Warren Beattyvel, Al Pacinóval és az Annie Hall című filmben játszott partnerével, Woody Allennel. Mégis, Diane mindig nyíltan beszélt arról, miért választotta inkább az egyedüllétet, és miért nem házasodott meg soha.

Szerintem én vagyok az egyetlen a saját generációmból, talán még az előzőből is, aki egész életében egyedülálló nő volt. - vallotta be 2019-ben a People magazinnak.

forrás: gettyimages Diane Keaton és Warren Beatty 1978-ban.

Hozzátette, szerinte az is közrejátszott a házasságtól való tartásában, hogy nem érezte magát elég anyainak, elég gondoskodónak. „Nem hiszem, hogy jó ötlet lett volna férjhez menni, és nagyon örülök, hogy nem tettem. Biztos vagyok benne, hogy ők is örülnek neki.” Később elmondta, hogy visszatekintve nem érzi úgy, hogy a megfelelő partnereket választotta maga mellé, amiben szerepet játszott, hogy szakmabeliek között kereste a szerelmet.

Túlságosan elbűvölt a tehetség. Ha ugyanabban a szakmában vagytok, az nem mindig jó. Rendes, családcentrikus embert kellett volna találnom.

Végül azonban Diane Keaton megtalálta a tökéletes társat – golden retrieverében, Reggie-ben. Élete utolsó posztja is kutyusáról szólt:

Később aztán a randizástól is visszavonult, ő maga árulta el, hogy nem is vágyik az ismerkedésre, és tökéletesen kerek az élete kutyusával, barátaival, és természetesen két gyermekével.

Merthogy Diane Keaton végül mégis édesanya lett, ráadásul az 50-es éveiben. Lányát, Dextert a 90-es évek végén, és fiát, Duke-ot a 2000-es évek elején fogadta örökbe. A színésznő ezután egyedülálló anyaként nevelte fel őket, mély elhivatottsággal és szeretettel.

Olyan különleges életem volt. Nyilvánvalóan a karrierem köré épült. Egészen a negyvenes éveimig boldog voltam abban, hogy lánya lehetek az anyámnak – ez sokat jelentett nekem. Nem gondoltam volna, hogy valaha is készen állok majd az anyaságra.

Aztán mégis jött a késztetés, és tudta, hogy mit szeretne tenni. Az adoptálás mellett döntött, és mindkét gyermekével csodálatos kapcsolata volt élete végéig. Bár Diane Keaton ritkán mutatta meg a nyilvánosság előtt gyermekeit, 2022-ben kivételt tett: Dexter és Duke is elkísérték őt a hollywoodi TCL Chinese Theatre ünnepélyes ceremóniájára, ahol kézlenyomatát hagyta a legendás filmszínház előtt.

forrás: gettyimages Diane és két gyermeke 2022-ben.

Diane Keaton egyike volt azon kevés hollywoodi sztárnak, aki sosem ment férjhez:

