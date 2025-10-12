Divat
Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya
Forrás: Getty Images
79 évesen elhunyt Diane Keaton, Hollywood legendás színésznője
A mai napon megerősítették: elhunyt a csodás színésznő, Diane Keaton.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 új Netflixes sorozat, ami annyira izgalmas, hogy azonnal beszippant
Addiktív, új sorozatok amelyek garantáltan magukkal rántanak a képernyőn túlra. Ráadásul mind elérhető a Netflix kínálatában.
7 ruhadarab, ami öregít téged - 10 évvel idősebbnek fogsz tűnni, ha ezeket hordod
Ezeket a ruhadarabokat, ha teheted kerüld el, mert bizony akár 10 évet is dobhatnak a külsődre.
Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya
A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.
Heti horoszkóp október 13-19.: az Oroszlánok nehéz helyzetbe sodródnak, a Nyilasok nagy feladat előtt állnak
A hónap közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp október 12.: az Oroszlánoknak komoly felismerésben lehet részük, a Bakok váratlan kihívással kerülnek szembe
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Szombat este derült ki, hogy a legendás hollywoodi ikon, Diane Keaton 79 éves korában elhunyt. A hír az egész világot megrázta, a színésznő ugyanis mindenki szívébe belopta magát hosszú, sokszínű karrierje során. Egyike volt azoknak a legendás sztároknak, akikről mindenki tudta, hogy kicsoda, akiről senki sem tudott rosszat mondani, és a kollégái, barátai mind imádták. Nem véletlen, hogy mindenkit ledöbbentett és megrázott halálnak híre.
Az egyik szerep, amire viszont sosem vágyott, az a feleség szerepe volt. Pedig Diane Keaton pályafutása során több híres románcot is megélt, köztük Warren Beattyvel, Al Pacinóval és az Annie Hall című filmben játszott partnerével, Woody Allennel. Mégis, Diane mindig nyíltan beszélt arról, miért választotta inkább az egyedüllétet, és miért nem házasodott meg soha.
Szerintem én vagyok az egyetlen a saját generációmból, talán még az előzőből is, aki egész életében egyedülálló nő volt.- vallotta be 2019-ben a People magazinnak.
Hozzátette, szerinte az is közrejátszott a házasságtól való tartásában, hogy nem érezte magát elég anyainak, elég gondoskodónak. „Nem hiszem, hogy jó ötlet lett volna férjhez menni, és nagyon örülök, hogy nem tettem. Biztos vagyok benne, hogy ők is örülnek neki.” Később elmondta, hogy visszatekintve nem érzi úgy, hogy a megfelelő partnereket választotta maga mellé, amiben szerepet játszott, hogy szakmabeliek között kereste a szerelmet.
Túlságosan elbűvölt a tehetség. Ha ugyanabban a szakmában vagytok, az nem mindig jó. Rendes, családcentrikus embert kellett volna találnom.
Végül azonban Diane Keaton megtalálta a tökéletes társat – golden retrieverében, Reggie-ben. Élete utolsó posztja is kutyusáról szólt:
Később aztán a randizástól is visszavonult, ő maga árulta el, hogy nem is vágyik az ismerkedésre, és tökéletesen kerek az élete kutyusával, barátaival, és természetesen két gyermekével.
Merthogy Diane Keaton végül mégis édesanya lett, ráadásul az 50-es éveiben. Lányát, Dextert a 90-es évek végén, és fiát, Duke-ot a 2000-es évek elején fogadta örökbe. A színésznő ezután egyedülálló anyaként nevelte fel őket, mély elhivatottsággal és szeretettel.
Olyan különleges életem volt. Nyilvánvalóan a karrierem köré épült. Egészen a negyvenes éveimig boldog voltam abban, hogy lánya lehetek az anyámnak – ez sokat jelentett nekem. Nem gondoltam volna, hogy valaha is készen állok majd az anyaságra.
Aztán mégis jött a késztetés, és tudta, hogy mit szeretne tenni. Az adoptálás mellett döntött, és mindkét gyermekével csodálatos kapcsolata volt élete végéig. Bár Diane Keaton ritkán mutatta meg a nyilvánosság előtt gyermekeit, 2022-ben kivételt tett: Dexter és Duke is elkísérték őt a hollywoodi TCL Chinese Theatre ünnepélyes ceremóniájára, ahol kézlenyomatát hagyta a legendás filmszínház előtt.
Diane Keaton egyike volt azon kevés hollywoodi sztárnak, aki sosem ment férjhez:
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Heti horoszkóp október 13-19.: az Oroszlánok nehéz helyzetbe sodródnak, a Nyilasok nagy feladat előtt állnak
A hónap közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp október 12.: az Oroszlánoknak komoly felismerésben lehet részük, a Bakok váratlan kihívással kerülnek szembe
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
10 dolog, amit a milleniálok imádnak, de a Z-generációsok szerint már kínos
Milleniálok vs. Z generáció, te melyik tábort erősíted?
79 évesen elhunyt Diane Keaton, Hollywood legendás színésznője
A mai napon megerősítették: elhunyt a csodás színésznő, Diane Keaton.
6 trükk, amivel pillanatok alatt felfrissítheted a sminkedet: ezeket mindenképpen vesd be nap végén!
Egy rohanós munkanap, hosszú meetingek, ügyintézés vagy egy sűrű nap után szinte minden nő megtapasztalja: a reggel tökéletesen felvitt smink estére, de sokszor már délutánra is messze nem ugyanolyan szép, mint a reggeli órákban. A bőr kifényesedik, a szem alatti rész fáradtnak tűnhet, a rúzs lekopik: ilyenkor jön a kérdés: hogyan lehet mindezt gyorsan helyrehozni, hogy esetleges délutáni programra is ragyogóan, frissen tudjunk megjelenni? Nos, eláruljuk, vannak erre kiváló praktikák, amelyek segítségével percek alatt ragyogóvá varázsolhatod a sminkedet. Mutatjuk is, milyen praktikákat érdemes bevetned egy hosszú nap végén.
6 új Netflixes sorozat, ami annyira izgalmas, hogy azonnal beszippant
Addiktív, új sorozatok amelyek garantáltan magukkal rántanak a képernyőn túlra. Ráadásul mind elérhető a Netflix kínálatában.